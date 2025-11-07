“タレント×プロボディボーダー”の二刀流・白波瀬海来、初のデジタルフォトエッセイ “生きる力”と“美しさ”の記録
プロボディボーダーであり、タレントとしても活躍する白波瀬海来（しらはせ・かいら）が、初のデジタルフォトエッセイ『Kai - La 〜海からの贈り物〜』を11月21日に発売する。世界の海を舞台に活動を続けてきた彼女が、これまでの道のりと“海への想い”を写真とエッセイで紡いだ、まさに「生きる証」ともいえる一冊だ。
【写真】健康美ボディ！ビキニ姿の白波瀬海来
本作は、白波瀬が掲げてきた“海と共に生きる”というテーマを軸に構成されている。撮影はバリ、ポルトガル、チリなど世界各地で実施。太陽の下で見せる屈託のない笑顔から、波間にたたずむ神秘的な姿まで、アスリートとしての力強さと女性としての繊細な表情を交錯させた作品となった。
フォトに加え、これまでメディアでは語られなかった内面をつづったエッセイも多数収録。競技に懸ける情熱、夢を追い続ける葛藤、海との絆、そして支えてくれるファンへの感謝を、白波瀬自身の言葉で丁寧に記している。ページをめくるたび、挑戦を続ける一人の女性のリアルな心情が波のように広がる。
白波瀬は「海は、いつも私に答えをくれる」と語る。海に導かれ、海と共に歩んできた白波瀬が、自らの人生を通して伝える“生きる力”と“美しさ”を届ける。
【写真】健康美ボディ！ビキニ姿の白波瀬海来
本作は、白波瀬が掲げてきた“海と共に生きる”というテーマを軸に構成されている。撮影はバリ、ポルトガル、チリなど世界各地で実施。太陽の下で見せる屈託のない笑顔から、波間にたたずむ神秘的な姿まで、アスリートとしての力強さと女性としての繊細な表情を交錯させた作品となった。
白波瀬は「海は、いつも私に答えをくれる」と語る。海に導かれ、海と共に歩んできた白波瀬が、自らの人生を通して伝える“生きる力”と“美しさ”を届ける。