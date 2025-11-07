大沢あかね＆森香澄、韓国2人旅の姿が公開 場所はソウル・釜山ではなく…歴代大統領が訪れたグルメも
タレント・大沢あかねとタレント・フリーアナウンサーの森香澄が、このほど韓国を旅し、女子旅2ショットが到着した。
【写真】韓国・忠清道のグルメを堪能…両手ピースの森香澄
テレビ愛知であす8日放送の特番『大沢あかねと森香澄 美しき忠清道の旅 まだ見ぬ韓国へ』（後3：05〜4：00 ※テレビ愛知ローカル）で、豊かな自然と百済の歴史が息づく“忠清道”をめぐる。
忠清道は700年間、東アジアに花開いた百済王国の都があった。公山城や武寧王陵などユネスコ世界遺産の文化遺産が存在し、大沢と森がその歴史を訪ねる。
旅の醍醐味と言えば、ご当地グルメ。韓国の歴代大統領も訪れたという名店で公州クッパを堪能。出てきたのは名産品の生栗。初めて食べる味に2人は…。旅の最後に訪れたユッコリ総合市場で出会ったノリノリ名物オジサンが作るかぼちゃ飴は絶品。ソウル、釜山だけではない。知られざる韓国の魅力を届ける。
