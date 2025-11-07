【松のや】通常より肉の大きさ“約2倍”「超厚切りロースかつ」発売/11月12日から

とんかつチェーン「松のや」は、11月12日午後3時から「超厚切りロースかつ」を全国で発売する(一部店舗を除く)。

「ロースかつ」は熟成チルドポークを使い、特製生パン粉で仕上げた「松のや」の看板商品。「超厚切りロースかつ」は、通常メニューと比べて肉の大きさを約2倍にした。

基本の「超厚切りロースかつ定食」は、税込1,030円で提供。鬼おろしポン酢などをトッピングしたメニューや唐揚げなどを盛合せた定食も展開する。「超厚切りロースかつ」単品での販売も行い、いずれも店内提供とテイクアウトに対応する。

◆「超厚切りロースかつ」ラインアップ

※価格はいずれも税込価格で表記

･「超厚切りロースかつ定食」 1,030円

「超厚切りロースかつ定食」

･「超厚切り鬼おろしポン酢ロースかつ定食」1,130円

「超厚切り鬼おろしポン酢ロースかつ定食」

･「超厚切り味噌ロースかつ定食」 1,130円

「超厚切り味噌ロースかつ定食」

･「超厚切りロースかつ&唐揚げ定食」1,290円

「超厚切りロースかつ＆唐揚げ定食」

･「超厚切りロースかつ&海老フライ(1尾)定食」1,290円

「超厚切りロースかつ＆海老フライ（1尾）定食」

･「超厚切りロースかつ&海老フライ(2尾)定食」1,570円

「超厚切りロースかつ＆海老フライ（2尾）定食」

･「超厚切りロースかつ&有頭大海老フライ(1尾)定食」1,490円

「超厚切りロースかつ＆有頭大海老フライ（1尾）定食」

･「超厚切りロースかつ&有頭大海老フライ(2尾)定食」1,970円

「超厚切りロースかつ＆有頭大海老フライ（2尾）定食」

･「超厚切りロースかつ&アジフライ定食」1,290円

「超厚切りロースかつ＆アジフライ定食」

･「超厚切りロースかつ&カキフライ(2個)定食」1,290円

「超厚切りロースかつ＆カキフライ（2個）定食」

･「超厚切りロースかつ 単品」730円

販売開始日時: 2025年11月12日(水)午後3時

販売店舗: 一部店舗を除く全国の「松のや」

松のや「超厚切りロースかつ」発売