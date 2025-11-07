「え、これ合成じゃないの」人気芸人、“既に完成”な幼少期ショットに反響！ 「あまりにも４頭身で笑った」
お笑いコンビ・鬼越トマホークの金ちゃんは11月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。幼少期ショットを公開しました。
【写真】「あまりにも４頭身」な幼少期ショット
コメントでは「可愛いっっっ!!!」「あまりにも４頭身で笑った」「え、これ合成じゃないの」「この頃から既に完成してたんですねwww」「首が、、、ないね（笑）」「右の子も驚いてる」「見慣れてるはずの後ろの同級生も二度見してますね」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「この頃から既に完成してたんですねwww」金ちゃんは「今日で40歳を迎えました！ 40になって気づいた事は体のバランスはどう足掻いても覆せないということです」とつづり、1枚の写真を投稿。自身の幼少期の頃の写真です。赤いノースリーブのトップスに白いショートパンツの衣装を着用していますが、体格がよく貫禄があります。写真の右側に写っている、同じ衣装を着用した子どもと比べると、かなり体の大きいことが分かりますね。
衝撃の事実を公開2022年6月27日にも幼少期の写真について投稿しており、幼少期の写真と共に「皆様に謝罪させてください。 いつもテレビで小学6年と紹介されてるこの写真... 実は幼稚園の年長さん(6歳)の時の写真です」と衝撃の事実を公開しました。写真では同じ衣装に加えて青い帽子を被っている子どもの頃の金ちゃんが写っており、とてもかわいらしいです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね！
