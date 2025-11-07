ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡õ¹©Æ£ÀÅ¹á¤ÎÄ¹½÷¡¦Cocomi¡¢¥Ç¡¼¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª ¸ß¤¤¤ò¥«¥á¥é¤Ç»£¤ê¹ç¤¦
ÇÐÍ¥¡¦ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤È²Î¼ê¡¦¹©Æ£ÀÅ¹á¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤ä¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëCocomi¤µ¤ó¤Ï11·î6Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Í§¿Í¤È»£¤ê¹ç¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¸Ãç´Ö¡¼¡ª¡×¤È2¿Í¤È¤âÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤Î¥«¥á¥é¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¸ß¤¤¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤É¤Î¼Ì¿¿¤«¤é¤â¡¢Í§¿ÍÆ±»Î¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¶õµ¤´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢7Æü¸½ºß¤Ç2Ëü9000¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛCocomi¤Î¥Ç¡¼¥È´¶ËþºÜ¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È
¥«¥á¥éÃç´Ö¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òËþµÊCocomi¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤æ¤ê¤È¥«¥Õ¥§¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Î¤ª¼Ì¿¿¡£¥Õ¥¸Ãç´Ö¡¼¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢9Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£Cocomi¤µ¤ó¤¬ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤Î¥«¥á¥é¡ÖFUJIFILM X-E3¡×¤ò»ý¤Ä¾ìÌÌ¤ä¡¢¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¤ë¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¡¦ËÙÆâÍ¥Î¤¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×°ÊÁ°¤«¤éInstagram¤Ç¥«¥á¥é¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿Cocomi¤µ¤ó¡£10·î21Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¡¢¼«¿È¤¬¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¤ë½Ö´Ö¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
(Ê¸:¾¡Ìî Î¤º½)