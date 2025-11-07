将棋の藤井聡太竜王（２３）に佐々木勇気八段（３１）が挑戦する最高棋戦「第３８期竜王戦七番勝負」（読売新聞社主催、特別協賛・野村ホールディングス）の第４局が、１２、１３日、京都競馬場（京都市伏見区）で行われる。

日本中央競馬会（ＪＲＡ）の競馬場で将棋の公式戦が開催されるのは初めて。数々の名レースが繰り広げられた地で、新たな歴史が刻まれる。（中島高幸、夏井崇裕）

京都競馬場は今年１２月に開設１００周年を迎える。

対局が行われるのは、競馬場のゴールに面した「菊の間」。皇族や閣僚らの利用を想定した最高級の貴賓室だ。６階にある１１０平方メートルの部屋では、窓から京都の山並みが一望でき、バルコニーに出ればコース全体が見渡せる。天井や壁には、格子の意匠が施され、京都らしさを感じさせる。

特に目を引くのが、壁一面を飾る巨大な水墨画「奔馬（ほんば）」だ。現代美術家の関口潮さんの作品で、舞い上がる土や躍動する馬体が表現されている。この絵の前で、両対局者が盤を挟んで向かい合う。

将棋のタイトル戦は旅館などの和室で行うことが多いため、洋室の菊の間には畳を運び込むという。京都競馬場の甲田啓場長は「将棋界最高峰のタイトル戦にふさわしい場になるはず」と胸を張る。

将棋と競馬は意外な組み合わせのようだが、元竜王で競馬ファン歴約１０年の糸谷哲郎八段は「競馬の予想は、将棋の勝負と似た感覚がある」と言う。過去のレース結果や血統などのデータを徹底的に分析し、最善と思われる決断を下す点は将棋に通じる。ＪＲＡのイベントや競馬場での指導対局に棋士が参加するなど、日本将棋連盟とＪＲＡは長年交流を続けており、開設１００年の節目に合わせて竜王戦の対局が実現した。

現在、藤井竜王が３連勝しており、史上３人目の「永世竜王」の資格獲得まであと１勝に迫っている。当日は競馬のレースは開催されないが、糸谷八段は「日本将棋連盟も昨年１００周年を迎えており、競馬と将棋の二つの文化の融合を競馬ファンにも将棋ファンにも楽しんでほしい」と期待する。