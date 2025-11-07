【アリサ・ミハイロヴナ・九条 ウエディングドレスver.】 2026年9月 発売予定 価格： 27,500円（通常版） 30,250円（KADOKAWAスペシャルセット）

KADOKAWAは、フィギュア「アリサ・ミハイロヴナ・九条 ウエディングドレスver.」が2026年9月に発売する。価格は通常版が27,500円、KADOKAWAスペシャルセットが30,250円。

本商品はTVアニメ「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」より「アリサ・ミハイロヴナ・九条（アーリャ）」が純白のウエディングドレス姿で1/7スケールフィギュア化したもの。

本フィギュアのためにデザインされた特別なドレスで、そっと手を差し伸べるアーリャが表現されている。

繊細なレースやフリルをふんだんにあしらったドレスに、風に揺れる銀髪や胸元にきらめくジュエリー、鮮やかなヒマワリとバラのブーケなども細かく造形されている。

また、カドスト、キャラアニ.com限定で購入者特典として「照れ顔パーツ」が付属する。さらに、「照れ顔パーツ」と描き下ろしイラストを使用したB2タペストリーが付属する「KADOKAWAスペシャルセット」も発売する。

カドスト、キャラアニ.com 限定購入者特典：「照れ顔パーツ」

KADOKAWAスペシャルセット特典： 描き下ろしイラストを使用したB2タペストリー

□「アリサ・ミハイロヴナ・九条 ウエディングドレスver. KADOKAWAスペシャルセット」ページ

(C)Sunsunsun,Momoco/KADOKAWA/Alya-san Partners