「ロシデレ」のヒロイン「アリサ・ミハイロヴナ・九条」が純白のウエディングドレス姿でフィギュア化
KADOKAWAは、フィギュア「アリサ・ミハイロヴナ・九条 ウエディングドレスver.」が2026年9月に発売する。価格は通常版が27,500円、KADOKAWAスペシャルセットが30,250円。
本商品はTVアニメ「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」より「アリサ・ミハイロヴナ・九条（アーリャ）」が純白のウエディングドレス姿で1/7スケールフィギュア化したもの。
本フィギュアのためにデザインされた特別なドレスで、そっと手を差し伸べるアーリャが表現されている。
繊細なレースやフリルをふんだんにあしらったドレスに、風に揺れる銀髪や胸元にきらめくジュエリー、鮮やかなヒマワリとバラのブーケなども細かく造形されている。
また、カドスト、キャラアニ.com限定で購入者特典として「照れ顔パーツ」が付属する。さらに、「照れ顔パーツ」と描き下ろしイラストを使用したB2タペストリーが付属する「KADOKAWAスペシャルセット」も発売する。
カドスト、キャラアニ.com 限定購入者特典：「照れ顔パーツ」
KADOKAWAスペシャルセット特典： 描き下ろしイラストを使用したB2タペストリー
□「アリサ・ミハイロヴナ・九条 ウエディングドレスver. KADOKAWAスペシャルセット」ページ
＼✨️予約開始✨️／- KDcolle_news (@KDcolle_news) November 7, 2025
TVアニメ『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』より、アリサ・ミハイロヴナ・九条がウェディングドレス姿でフィギュア化！
繊細なレースやフリルをふんだんにあしらったドレスは細部に至るまで丁寧に造形！https://t.co/Gf089LvWU2#KDcolle #ロシデレ pic.twitter.com/Zwm8AnXHOU
(C)Sunsunsun,Momoco/KADOKAWA/Alya-san Partners