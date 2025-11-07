ソフトバンク・小久保裕紀監督 (C)Kyodo News

　ソフトバンクは7日、2026年コーチングスタッフを発表した。

　2026年コーチングスタッフは以下の通り。

◆ 1軍

監督：小久保裕紀

投手コーチ（チーフ）兼ヘッドコーディネーター（投手）：倉野信次

投手コーチ（ブルペン）：若田部健一

投手コーチ（ブルペン補佐）：中田賢一

野手チーフコーチ：村松有人

打撃コーチ兼スキルコーチ：長谷川勇也

内野守備走塁兼作戦コーチ：本多雄一

外野守備走塁兼作戦コーチ：大西崇之

バッテリーコーチ：細川亨

________________________________

◆ 2軍

2軍監督：斉藤和巳

2軍投手チーフコーチ：小笠原孝

2軍投手コーチ：奥村政稔

2軍打撃コーチ：森笠繁

2軍内野守備走塁コーチ：金子圭輔

2軍外野守備走塁コーチ：城所龍磨

2軍バッテリーコーチ：郄谷裕亮

________________________________

◆ 3軍

3軍監督：大越基

3軍投手チーフコーチ：フェリペ ナテル

3軍投手コーチ：寺原隼人

3軍打撃コーチ：大道典良

3軍内野守備走塁コーチ：郄田知季

3軍外野守備走塁コーチ：高波文一

3軍バッテリーコーチ：清水将海

________________________________

◆ 4軍

4軍チーフ兼守備走塁コーチ：笹川隆

4軍投手コーチ：牧田和久

4軍打撃コーチ：中谷将大

________________________________

◆ コーディネーター

投手ファーム統括：川越英隆

投手：星野順治

野手統括：荒金久雄

野手：関川浩一

野手：森浩之

野手：井出竜也