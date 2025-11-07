ソフトバンク、2026年の1軍〜4軍コーチングスタッフを発表！
ソフトバンクは7日、2026年コーチングスタッフを発表した。
2026年コーチングスタッフは以下の通り。
◆ 1軍
監督：小久保裕紀
投手コーチ（チーフ）兼ヘッドコーディネーター（投手）：倉野信次
投手コーチ（ブルペン）：若田部健一
投手コーチ（ブルペン補佐）：中田賢一
野手チーフコーチ：村松有人
打撃コーチ兼スキルコーチ：長谷川勇也
内野守備走塁兼作戦コーチ：本多雄一
外野守備走塁兼作戦コーチ：大西崇之
バッテリーコーチ：細川亨
________________________________
◆ 2軍
2軍監督：斉藤和巳
2軍投手チーフコーチ：小笠原孝
2軍投手コーチ：奥村政稔
2軍打撃コーチ：森笠繁
2軍内野守備走塁コーチ：金子圭輔
2軍外野守備走塁コーチ：城所龍磨
2軍バッテリーコーチ：郄谷裕亮
________________________________
◆ 3軍
3軍監督：大越基
3軍投手チーフコーチ：フェリペ ナテル
3軍投手コーチ：寺原隼人
3軍打撃コーチ：大道典良
3軍内野守備走塁コーチ：郄田知季
3軍外野守備走塁コーチ：高波文一
3軍バッテリーコーチ：清水将海
________________________________
◆ 4軍
4軍チーフ兼守備走塁コーチ：笹川隆
4軍投手コーチ：牧田和久
4軍打撃コーチ：中谷将大
________________________________
◆ コーディネーター
投手ファーム統括：川越英隆
投手：星野順治
野手統括：荒金久雄
野手：関川浩一
野手：森浩之
野手：井出竜也