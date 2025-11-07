「今日好き」参加JK、頭にハサミ・Yシャツに血…リアルなハロウィン仮装が話題「クオリティ高い」「びっくりした」
【モデルプレス＝2025/11/07】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していたせりな（佐藤芹菜）が11月5日、自身のInstagramを更新。リアルなハロウィンメイクを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」参加JK、頭にハサミ・Yシャツに血…リアルすぎるハロウィン仮装
佐藤は「時差投稿ゴメンね」とハロウィンメイクを投稿。頭にハサミが突き刺さり、頬にはアザのメイク、ワイシャツには赤い血がついた仮装を披露した。「ワイシャツは血のりでペタペタ。ハサミはカチューシャだよ」と仮装の種明かしをしていた。
この投稿に「クオリティ高い」「可愛すぎる」「血のりの付け方上手」「ハサミが刺さってる（笑）」「せりなちゃん優勝」「ハサミ見てびっくりした」などとコメントが集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。佐藤は「ハロン編」に参加した。（modelpress編集部）
