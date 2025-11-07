Snow Man向井康二、ジュニア時代のバイト経験を告白「掃除したり、注文聞いたりとか」
【モデルプレス＝2025/11/07】Snow Manの向井康二が、5日放送のTBS系バラエティ番組「ニノなのに」（毎週水曜よる8時54分〜）に出演。ジュニア時代にアルバイトを経験していたことを明かした。
【写真】アルバイトに励むSnow Man向井康二
この日は、番組の企画でタイ料理屋にてアルバイトをすることになった向井。そこでアルバイトの経験について聞かれると「昔中華料理店でバイトしてましたけどね。ジュニアの時ですね」と返答した。
また「掃除したり、注文聞いたりとか、経験はあるんですけど昔なんでね。友だちの店だったんで遊びながらっていうか気軽にやっていたんで」とアルバイトの詳細について明かしていた。（modelpress編集部）
https://twitter.com/modelpress/status/1984201438042767754
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
