【タイムボカンシリーズ ヤッターワン プラスチックモデルキット】 2026年1月発売予定 価格：5,500円

「ヤッターワン」はアニメ『ヤッターマン』に登場する犬型メカ。骨型の「メカの元」を食べることで体内から「びっくりドッキリメカ(ゾロメカ)」を生み出し、敵であるドロンボーのメカを粉砕する。物語中盤で破壊されるが、「ヤッターキング」に生まれ変わる。作品のみならずタイムボカンシリーズを象徴するメカとして、デザインリメイクも行われている。

プラモデルではビックリドッキリメカのドラムロールシーンや発進シーンに加え、専用台座を使用し「勝利のポーズ」も再現できる。ビックリドッキリメカ（アリメカとワニメカ）は各3個付き、オモッチャマ、メカの素も付属する。さらに下記BellFine Web Shopで12月18日までに予約すると、特典として『アクリルスタンド』が付属する。