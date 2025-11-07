Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は７日、ＯＢの河合竜二氏（４７）が１２月１２日付でＧＭ職に就任すると発表した。同日、会見に応じた河合氏は「迷いもあったが、２２年の経験をサッカー界に還元したい、このクラブの力になりたいという思いで、引き受けさせてもらった。熱い気持ちでこのクラブのために尽力して参りたい」と抱負を口にした。

河合氏は１９９７年、埼玉・西武台高から浦和入り。０３年に横浜Ｍに完全移籍後、センターバックとして同年からのリーグ２連覇に貢献。その後もボランチとして１０年までプレーした。

１１年に完全移籍した札幌では初年度から５年連続で主将を務めるなど、主軸として活躍。１６年にはＪ２優勝も飾り、５度目のＪ１復帰の立役者の１人となった。１８年オフの現役引退まで、Ｊ１通算１９１試合、Ｊ２は１４７試合の計３３８試合に出場し、１１得点を挙げた。

気迫を前面に押し出したプレーは「闘将」と称され、他の選手の見本ともなってきた。引退後はフロント入りし「コンサドーレ・リレーションズチーム・キャプテン（ＣＲＣ）」として、イベント出演やメディアへの露出など、クラブの認知度を高めるべく、活動していた。

一方でクラブは今季、９年ぶりにＪ２に所属。「１年でのＪ１復帰」を目標に掲げてスタートするも、４月に当時の三上大勝ＧＭが退任。その座は空位となっていた。８月には岩政大樹監督が解任されるなど、不安定な１年を過ごし、１１月２日に昇格の可能性が消滅していた。今一度、クラブを根幹から再構築すべく、チームをよく知る河合氏に白羽の矢を立てた格好となった。