7日（金）は二十四節気の立冬です。暦の上では冬が始まる日ですが、最高気温は西日本や東日本で20℃を超える所が多く、25℃以上の夏日になる所もあるでしょう。

■西日本ではまだ25℃以上の夏日も

7日（金）は日ざしに恵まれる所が多く、最高気温は西日本や東日本で20℃を超える所が多いでしょう。鹿児島や高知では25℃と夏日になるそうです。一方、東北北部や北海道は雨や雪が降りやすく、冷たい風が強めに吹く見通しです。

【7日（金）の各地の予想最高気温】

札幌: 9℃ 釧路:11℃

青森:13℃ 盛岡:14℃

仙台:17℃ 新潟:19℃

長野:16℃ 金沢:19℃

名古屋:22℃ 東京:21℃

大阪:23℃ 岡山:22℃

広島:23℃ 松江:20℃

高知:25℃ 福岡:23℃

鹿児島:25℃ 那覇:28℃

■週末は土曜の日ざしを有効に

8日（土）は東北北部や北海道でも穏やかな陽気が戻り、各地とも晴れて過ごしやすい見込みです。ただ、9日（日）は低気圧や前線が近づき、広範囲で本降りの雨が降るでしょう。週末は8日（土）の日ざしを有効に使うとよさそうです。

■台風26号 今後は発達し北上予想

南の海上では台風26号が発生中です。台風は今後、暴風域を伴い非常に強い勢力にまで発達する見通しです。そして来週12日（水）ごろには台湾付近に進む予想です。その後の進路は定まっていませんが、予測の1つでは進路を東寄りに変え、13日（木）ごろにかけて日本付近へ近づく可能性を示唆しています。

台風のまま日本に近づくかはまだ分かりませんが、台風由来の湿った空気を持ったまま、低気圧や前線に姿を変えて日本付近に接近おそれがあります。今後も最新の情報にお気をつけください。