■台風26号

台風26号は、7日(金)午前9時現在、フィリピンの東を北西に進んでいます。このあと来週前半にかけては進路を次第に北よりに変える予想です。台風周辺の湿った空気が流れ込み、南西諸島では週明け10日(月)から雨が強まるおそれがあります。台風が近づく近づかないにかかわらず、大雨への備えや食料の備蓄など確認しておきましょう。

◎全国の天気

北海道は雪や雨で、夜にかけて市街地でも雪の積もる所があるでしょう。東北も日本海側で雨が降りそうです。また、北日本は強まる風にもお気をつけください。東北の太平洋側から九州・沖縄にかけては青空が広がりそうです。空気が乾燥して、絶好の洗濯日和となる見込みです。

◎予想最高気温

北日本は前日より低くなりそうです。札幌は9℃、青森は13℃で、いずれも前日より5℃低い予想です。東日本・西日本は、前日と同じくらいで、20℃前後まで上がりそうです。東京は21℃、新潟は19℃、名古屋は22℃、大阪と福岡は23℃でしょう。日差しは暖かいですが、こちらも北風が強めに吹きそうです。

◎週間予報・大阪〜那覇

天気は周期変化となります。8日(土)は広く晴れますが、9日(日)は各地で雨となりそうです。来週前半は晴れる所が多いでしょう。なお、沖縄や奄美では、来週は台風の影響にお気をつけください。台風の進路によっては週明け10日(月)から大しけ・大雨となるおそれがあります。

◎週間予報・札幌〜名古屋8日(土)は北海道も天気が回復して、広い範囲で晴れるでしょう。ただ、晴れても最高気温は仙台で13℃、東京で15℃と、空気が冷たく感じられそうです。9日(日)は各地でまとまった雨となるでしょう。週明け10日(月)は日本海側で荒れた天気となるおそれがあります。