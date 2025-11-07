【メイベリン ニューヨーク×ハローキティ】数量限定の夢コラボコスメが登場♡

世界中で愛される「メイベリン ニューヨーク」と、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」が夢のコラボを実現！2025年12月20日（土）より数量限定で登場します。メイベリンの人気No.1アイテム「スカイハイ」「フィットミー リキッド ファンデーションR」「SPステイ ヴィニルインク」「ハイパーシャープ ライナーR」が、ハローキティの愛らしいデザインでドレスアップ♡ファン必見の限定ラインナップです。

メイベリン ニューヨーク×ハローキティの特別コラボが実現

©’25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L661161

メイベリンのベストセラー製品が、ハローキティ仕様の限定パッケージで登場。

ラインナップは4種、「スカイハイ」「フィットミー リキッド ファンデーションR」「SPステイ ヴィニルインク」「ハイパーシャープ ライナーR」。

メイクの仕上がりも機能性もそのままに、コレクションとしても楽しめるデザインです。

また、購入者には数量限定で「ハローキティ 限定ステッカー」をプレゼント♪なくなり次第終了のため、お早めにチェックを。

人気No.1アイテムがハローキティデザインで登場♡

「メイベリン スカイハイ」（全2色：KT01/KT02、1,694円）は、まつ毛をぐんと上向きにロング＆キープ。

「フィットミー リキッド ファンデーションR」（全2色：KT120/KT112、1,991円）は、さらさらの自然な仕上がりで長時間崩れにくい。

「SPステイ ヴィニルインク」（全2色：KT66/KT130、1,991円）は、色・ツヤ・仕上がりを16時間3キープする落ちにくいリップ。

「ハイパーシャープ ライナーR」（KTBK-1、1,419円）は、0.01mm4の極細ラインで目元を自在に演出。どれも普段使いしやすく、ハローキティファンにもメイク好きにもたまらないアイテムです。

発売日・販売店舗をチェック

発売日は2025年12月20日（土）。全国のドラッグストア、バラエティストア、Amazon・楽天・Qoo10などのオンラインショッピングサイトで順次展開予定です。

一部店舗では取り扱いがない場合もあるため、購入前に公式サイトを確認しておくのがおすすめ。

*1 メイベリン ニューヨーク調べ。個人差があります。

*2 メイクアップ効果による印象。

*3 着用16時間を想定した最長の場合において。

*4 最細で描けるライン幅のこと。

限定デザインで叶える冬のハッピーメイク♡

ハローキティとメイベリン ニューヨークのスペシャルコラボは、この冬だけの特別な出会い。人気No.1アイテムが可愛いパッケージで登場し、ギフトにもぴったりです。数量限定のため、見つけたら即チェックが正解♡

メイクアップの楽しさとハローキティの愛らしさを纏って、冬のメイクをもっとハッピーに彩ってみて♪