NHKは、2026年の大河ドラマ『豊臣兄弟！』のキービジュアルを公開しました。

【写真】語りを務める安藤サクラさん

あわせて、語りを安藤サクラさん、音楽を木村秀彬さんが務めることも発表されています。

放送開始日は2026年1月4日（日）で、初回は15分拡大版として放送予定に。

戦国から太平の世へと移り変わる激動の時代を、豊臣秀吉とその弟・秀長がどう生きたかを描く本作。天下統一を目指す兄と、それを支える知将の弟――二人の関係を通じて、戦乱の世に生きた人々の夢と希望が描かれます。

公式発表

【物語】

大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中!!

強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリーです！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの…『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

【キービジュアル】

主人公・小一郎（のちの豊臣秀長／仲野太賀）とその兄・藤吉郎（のちの豊臣秀吉／池松壮亮）が、天気雨の中で大きく笑う一瞬を切り取りました。

雨をものともせず、むしろ恵みととらえるポジティブな二人の笑顔が印象的な1枚が、「豊臣兄弟！」の兄弟の絆とドラマの世界観を表しています。

初回放送は15分拡大版に

＜安藤サクラさん コメント＞

チーフ演出の渡邊良雄監督をはじめ、尊敬するスタッフ・キャストの皆さまと大河ドラマで再会できることを、心から嬉しく思っております。

私にとってご縁の深い方々と、語りという立場で作品を共にできることが新鮮でこの一年がとても楽しみです。

初めて冒頭を拝見したとき、監督が描くダイナミックであたたかい世界観と、太賀くんの躍動感と安心感に心震えて涙がでました。

とにかく誠実にこの作品に寄り添っていきたいです。

誠心誠意、豊臣兄弟！を見守ってまいりますので、視聴者の皆さまにもどうか一年間あたたかく見守っていただけたら幸いです。

併せてキービジュアルの撮影は川島小鳥さん、アートディレクターとして坂脇慶が担当されることも発表されました。

制作統括の堀内裕介チーフ・プロデューサーからは「あふれる笑顔の先で、これから二人の身に起こるさまざまな困難や喜び、悲しみ、そして希望に、想像をはせていただけたら嬉しいです」とのコメントも。

あらためて「豊臣兄弟！」の初回放送は2026年1月4日で15分拡大版として放送予定です。乞うご期待！