＜沖縄旅行キャンセルして！＞妻ダウン。互いに寄り添い合わなきゃダメ【第9話まんが：旦那の気持ち】
急遽ナオが沖縄旅行に同行することになりました。もともと家族で行きたかったので、とても嬉しかったです。ただ前にアミューズメントパークに行ったときのようにつまらなそうにされてはイヤだというのが正直な気持ちでした。ずっとナオに気をつかっていたのに、今さら同行されても……と思ったのです。でも沖縄でのナオは、付き合っていた頃のように明るく笑っていました。だから、俺たち家族はまたアウトドアを楽しむことができると喜んだのですが……。
ナオは言っていたとおり、旅行が終わって2〜3日はぐったりしていました。子どもができてから、こんなことははじめてです。 ナオはナオなりに、家庭を守るために自己管理をしていたのでしょう。「自分が家族の健康を支えたい！」そう思って頑張ってくれていたのに、外食や外出をすすめていたことを俺は申し訳なく思ったのです。
俺は自分のよくなかった点を反省しました。そしてナオに素直にその気持ちを話しました。するとナオは「好きな人と結婚して可愛い子どもが生まれたから、あとは好きなことだけして生きようって。でも、家族を思いやれないのは違うから、私ももっと頑張るね」と言ってくれたのでした。
ナオは俺との約束を守って旅行についてきてくれました。ナオが言っていた通り飛行機は辛そうだったし、海は苦手そうでした。でも雰囲気を壊すこともなくニコニコして楽しそうにしてくれたのです。だから「外出が苦手だ」というナオの言葉は忘れていました。
けれど旅行から帰ってくると……ナオは本当にぐったりしていたのです。
付き合っているときは俺に合わせてくれていたのだと思うと……反省することが多くて、俺の方こそナオになにも寄り添っていなかったと気が付いたのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
