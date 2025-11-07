°Õ³°¤ÊÁÇ´é¡©¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°ËÆ£Í¥Êå¤Î¥¦¥ï¥µ¤òÄ¾·â¡ª¸Þ½½ÍòÍª¹á¥¢¥Ê¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡¡TNC¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¤Î¼ãÂë±þ±çÈÖÁÈ¡Ö¤È¤Ù¤È¤Ù¥Û¡¼¥¯¥¹¡×¤Î10·î29ÆüÊüÁ÷Ê¬¤¬¡¢¸ø¼°YouTube¡Ö¤â¤â¥¹¥Ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç11·î2Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ïº£Ç¯¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿°ËÆ£Í¥ÊåÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤Ç¤¹¡£ÈÖÁÈMC¤Î¸Þ½½ÍòÍª¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÁÇ´é¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï½éÅÐ¾ì¡£µð¿Í¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤Ç°ÜÀÒ¤·¤¿¹ÃÈåÂóÌéÁª¼ê¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£1·î¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿°ËÆ£Åê¼ê¡£¡Ö¿·¤¿¤ÊÉð´ï¤â¸«¤Ä¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê1Ç¯´ÖÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ñÌ£¤Ï¡Ö¥´¥ë¥Õ¤«¥µ¥¦¥Ê¡Ä¡×¤ÈÅú¤¨¤¿°ËÆ£Åê¼ê¡£¤³¤³¤Ç¸Þ½½Íò¥¢¥Ê¤¬¡Ö²Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¦¥ï¥µ¤òËÜ¿Í¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£°ËÆ£Åê¼ê¤Ï¡Ö¤É¤³¾ðÊó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¹â²»°è¤¬Â¿¤¯¡¢²Î¤¦¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Ç¤â¡Ö½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï°ËÆ£Åê¼ê¤Î¼Â²È¤Ï¥Ñ¥ó²°¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÍÄ¤¤º¢¤Ï¤¢¤ó¥Ñ¥ó¤ò¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À°ËÆ£Åê¼ê¡£º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¡²ó¤Î¡Ö¤È¤Ù¤È¤Ù¥Û¡¼¥¯¥¹¡×¤Ï12ÆüÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¸Þ½½ÍòÍª¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¼èºà¸åµ¡Ö¤È¤Ù¤È¤ÙÍª´©¹æ¡×¡ª¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¾ðÊó¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤àÈÖÁÈ¤Îà¥¦¥éÏÃá¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ú¤¤¤Ä¤«ÈþÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª
¡¡°ËÆ£Åê¼ê¤È¤Ï¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Æ±³ØÇ¯¤ÇÃÂÀ¸Æü¤â¤¿¤Ã¤¿2Æü°ã¤¤¤È¶á¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¿Æ¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢½ª»Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÎ×¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤´¼Â²È¤Ï¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¤ªÊÆÇÉ¤Ç¡¢º£¹¥¤¤Ê¤´ÈÓ¤Î¤ª¶¡¤ÏÌÀÂÀ»Ò¤À¤½¤¦¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊ¡²¬¤ËÍè¤ÆÌÀÂÀ»Ò¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤¹¤Ç¤ËÊ¡²¬¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¢ö
¡¡¼ñÌ£¤Ï¥´¥ë¥Õ¤È¥µ¥¦¥Ê¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë²È¤ËäÆ¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Î½½È¬ÈÖ¤Ïback number¡£Mrs. GREEN APPLE¤ò²Î¤¦¤È¤¤Ï¡¢¡ÖÌîµå¤è¤ê¤âÈè¤ì¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÌö¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤Ä¤«°ËÆ£Åê¼ê¤Î¼«Ëý¤ÎÈþÀ¼¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¢ö