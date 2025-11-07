¡Ö¥ï¥©¡£¡£¡£¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×25ºÐàÈþ¤·¤¹¤®¤ë½ÀÆ»²Èá°µ´¬¤Î¥ß¥Ë¾æ¥É¥ì¥¹¤ËÂçÈ¿¶Á
Æü¾Æ¤±¤·¤¿¥Ç¥³¥ë¥Æ¤äµÓ¤òÂçÃÀ¤Ë¡Ä
¡¡àÈþ¤·¤¹¤®¤ë½ÀÆ»²Èá¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥À¥ê¥¢¡¦¥Ó¥í¥Ç¥£¥É(25)¤¬°µ´¬¤Î¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Ã¸¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Î¥ß¥Ë¾æ¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¶âÈ±¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢Æü¾Æ¤±¤·¤¿¥Ç¥³¥ë¥Æ¤äÈþ¤·¤¤µÓ¤òÂçÃÀ¤Ë¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥ï¥©¡£¡£¡£¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÄ¶¿§¤Ã¤Ý¡×¡Ö´°¤Ú¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¢¤¢...¤¹¤´¤¤Èþ¤·¤¯¤Æ¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î²¦½÷¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ó¥í¥Ç¥£¥É¤Ï2021Ç¯¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½÷»Ò½ÀÆ»48¥¥íµé¤ÎÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¡£24Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï57¥¥íµé¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢2²óÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë½ÀÆ»²È¡×¡Ö9Æ¬¿ÈÈþ½÷¡×¤Ê¤É¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£