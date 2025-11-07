¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅ·Á³¤Ê2¿Í¡×9ºÐº¹W¤·¤ç¤¦¤³à¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡ÖÄÁÆ»Ãæ¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÈÖÁÈ¥í¥±¤ÇÊ¡²¬¤Ë
¡¡¸µ¡Ö¤¦¤¿¤Î¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¡×¤¬°ì»ú°ã¤¤¤Î¸µ¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤Èà¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖTVQ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¡²¬¤¤¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ù¤Î¥í¥±¤Î»þ¤Î¤ª¼Ì¿¿¡¡W¤·¤ç¤¦¤³¤Ç¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¤Ï¤¤¤À¤·¤ç¤¦¤³(46)¡£
¡¡¸µ¡ÖWink¡×ÁêÅÄæÆ»Ò(¤¢¤¤¤À¤·¤ç¤¦¤³¡¢55)¤ÈÎ¾¼ê¤Ç¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡»Å»ö¤Ç¤Ï¡¢¤Ï¤¤¤À¤¬ÁêÅÄ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢ÁêÅÄæÆ»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¦2¿Í¡£¡Ö¤â¤È¤â¤È¡¢¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¯¥¿¥¤¥×¡×¤Î¤Ï¤¤¤À¤¬´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤ëÁ°¤Ë¡Ö¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢Í¥¤·¤¤¡Ö¤·¤ç¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÏºÇ¹â¤Ã¤·¤ç¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅ·Á³¤Ê2¿Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«»ÐËå¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÖÈþ¿Í»ÐËå¤Î¤è¤¦¡×¡ÖW¤·¤ç¤¦¤³¤µ¤óÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÍ¥¤·¤µ°î¤ì¤ë2¿Í¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¯¤ê¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤ÎÈþ½÷¥ª¡¼¥é¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÄÁÆ»Ãæ¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÁêÅÄ¤Ï1988Ç¯4·î¤ËÎëÌÚÁáÃÒ»Ò(56)¤ÈWink¤ò·ëÀ®¤·¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÏ¢È¯¡£89Ç¯¤Ë¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÎÔ¤·¤¤Ç®ÂÓµû¡×¤ÇÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Î¤Ï¤¤¤À¤Ï¡¢ÊõÄÍ²Î·àÃÄ½Ð¿È¤Ç2003Ç¯4·î¤«¤é5Ç¯´Ö¡¢NHK¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤ÎÂè19ÂåÌÜ¤¦¤¿¤Î¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2¿Í¤Ï²ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Î¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë10Ç¯°Ê¾å¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£