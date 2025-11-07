ºÊ¤Ï¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¡ÄàÌ¼¤ÈÆþ¾ìá¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÂçÇ÷Í¦Ìé¤ËµÓ¸÷¡Ö¤É¤ó¤ÊÉ½¾ð¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ç¸µµ¤¤òÌã¤¨¤¿¤Ï¤º¡×
¡ÖPAPA¡×¥æ¥ËÄ¹½÷&¼¡½÷¤È3¥·¥ç¥Ã¥È¤â
¡¡J1¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÎÂçÇ÷Í¦Ìé(35)¤¬àÌ¼¤ÈÆþ¾ì¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»°ÎØËãÌ¤(36)¤¬¡Ö½©µÙ¤ß¤Î¤ª¤â¤¤¤Ç¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢ÂçÇ÷¤¬¼¡½÷¤Î¼ê¤ò°®¤Ã¤ÆÆþ¾ì¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡10·î17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤È¤ÎàÅ·²¦»³á¤Ç¤Î°ì¥³¥Þ¤Ç¡¢Ä¹½÷¤È¼¡½÷¤¬Æ±¤¸ÇØÈÖ¹æ¡Ö10¡×¤Ç¡ÖPAPA¡×¤È¥Í¡¼¥à¤¬Æþ¤Ã¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤¹¤ë3¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç¸µµ¤¤òÌã¤¨¤¿¤Ï¤º¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÉ½¾ð¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡ÂçÇ÷¤È»°ÎØ¤Ï2014Ç¯3·î¤Ë·ëº§¡£Æ±Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢19Ç¯¤Ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£