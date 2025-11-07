＜中間速報＞アマチュア小林匠、大槻智春が首位 石川遼は50位で後半へ
＜ACNチャンピオンシップ 2日目◇7日◇三木ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇7004ヤード・パー71＞国内男子ツアーの第2ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、21歳のアマチュア・小林匠、大槻智春がトータル8アンダー・首位に並んでいる。
【写真】竹ぼうきを振り回す石川遼
1打差3位に堀川未来夢。2打差4位タイに河本力と杉浦悠太、3打差6位タイには賞金ランキング1位の生源寺龍憲、小平智、木下稜介、岩崎亜久竜ら7人が続いている。ホストプロの片岡尚之はトータル2アンダー・28位タイ。石川遼はトータルイーブンパー・50位タイで後半に入っている。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には2000万円が贈られる。
