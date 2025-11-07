＜中間速報＞高橋彩華と申ジエが首位 佐久間朱莉、荒木優奈1差追走
＜TOTOジャパンクラシック 2日目◇7日◇瀬田ゴルフコース 北コース（滋賀県）◇6616ヤード・パー72＞日米共催大会の第2ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、高橋彩華と申ジエ（韓国）がトータル9アンダー・首位に並んでいる。
1打差3位タイに佐久間朱莉とルーキーの荒木優奈。2打差5位タイには畑岡奈紗、岩井千怜、鈴木愛、パウラ・レト（南アフリカ）が続いている。山下美夢有、渡邉彩香はトータル6アンダー・9位タイ。勝みなみ、岩井明愛、仲村果乃らはトータル5アンダー・11位タイにつけている。古江彩佳と馬場咲希はトータル4アンダー・19位タイ。吉田優利はトータル3アンダー・30位タイ、昨年覇者の竹田麗央はトータル1アンダー・45位タイで後半を回っている。今大会の賞金総額は210万ドル（約3億2269万円）。優勝者には31万5000ドル（約4839万円）が贈られる。
