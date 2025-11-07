＜中間速報＞郡山瞳が単独首位ターン 林亜莉奈1差、長田莉子2差追走【マイナビ ネクストヒロインツアー】
＜kintone Golf Tournament 最終日◇7日◇大栄カントリー倶楽部（千葉県）◇6299ヤード・パー72＞ツアー外競技マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー第15戦の最終ラウンドが進行中。全選手が前半を終えて、郡山瞳（こおりやま・ひとみ）がトータル9アンダー・単独首位に立っている。
【写真】河本結に安田祐香…女子プロたちの華やかドレス姿
1打差の単独2位にツアー2勝目を目指す林亜莉奈。2打差の単独3位に昨年の関西女子学生で優勝している長田莉子が続いている。4打差4位タイに東北福祉大学出身の佐藤美優。QTランキング3位につけている小島彩夏が続いた。さらに4アンダー・6位タイに植竹愛海、新藤励、中島萌絵らが並んでいる。※マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー（共催：株式会社マイナビ、株式会社ALBA、株式会社ALBA TV）は「将来有望な若手女子ゴルファーに真剣勝負の機会を提供して大きく羽ばたいてもらいたい」という思いから2019年に開始。25年は17試合が予定。出場選手はポイントランキング、前回大会成績上位者、主催者推薦、ファン投票などにより決められる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
