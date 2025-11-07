¡ãÃæ´ÖÂ®Êó¡ä18ºÐ¤Î°ËÆ£°¦²Ú¤¬Ã±ÆÈ¼ó°Ì¡¡Ä»µï¤µ¤¯¤é¡¢Ãæß·ÎÜÍè¤é¤â¹ç³Ê·÷Æâ¡ÚJLPGAºÇ½ª¥×¥í¥Æ¥¹¥È¡Û
¡ãJLPGAºÇ½ª¥×¥í¥Æ¥¹¥È¡¡ºÇ½ªÆü¡þ7Æü¡þJFEÀ¥¸ÍÆâ³¤¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô ¡Ê²¬»³¸©¡Ë¡þ6464¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊJLPGA¡ËºÇ½ª¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½ªÁÈ¤¬Á°È¾¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¹â¹»3Ç¯À¸¤Î°ËÆ£°¦²Ú¤¬¥È¡¼¥¿¥ë13¥¢¥ó¥À¡¼¡¦Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤É¤±¤Ê¤¤¡¡18ºÐ¡¦°ËÆ£°¦²Ú¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¼è¤Ã¤¿ÁÇ´é
3ÂÇº¹2°Ì¤Ë¥¸¡¦¥æ¥¢¥¤¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¡£6ÂÇº¹3°Ì¥¿¥¤¤ËÄ»µï¤µ¤¯¤é¤ÈÁÒÎÓ¹È¡¢7ÂÇº¹5°Ì¤Ë¤ÏÆ£ËÜ°¦ºÚ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Î¡ÖÆüËÜ½÷»Ò¥¢¥Þ¡×ÇÆ¼Ô¡¦Ãæß·ÎÜÍè¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë3¥¢¥ó¥À¡¼¡¦10°Ì¥¿¥¤¡£Æ±Ç¯¤Î¡ÖÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢¡×¤òÀ©¤·¤¿µÈùõâÃ²Æ¡Ê¥Þ¡¼¥Ê¡Ë¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë2¥¢¥ó¥À¡¼¡¦14°Ì¥¿¥¤¤È¹ç³Ê·÷Æâ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÀÃ«¤½¤é¤ÎËå¡¦¤Ò¤Ê¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë2¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦33°Ì¥¿¥¤¡£Ä¹ß·°¦Íå¡¢ÃæÅè·îÍÕ¤é¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë3¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦37°Ì¥¿¥¤¤È¸·¤·¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¡£4Æü´Ö72¥Û¡¼¥ë¤ò½ª¤¨¤Æ¾å°Ì20°Ì¥¿¥¤¤Þ¤Ç¤¬¹ç³Ê¡£¥È¥Ã¥×¹ç³Ê¼Ô¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëQT¤«¤é¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¡£
