千葉ロッテ、“千葉つながり”の「千葉ジェッツ」ホームゲームに河村投手と上田内野手が出演 フリースローにチャレンジも
千葉ロッテマリーンズは、12月7日に千葉県船橋市のLaLa arena TOKYO-BAYで開催されるプロバスケットボールチーム「千葉ジェッツ」のホームゲーム（vs.名古屋ダイヤモンドドルフィンズ戦、午後2時5分試合開始）に河村説人投手と上田希由翔内野手がゲスト出演することを発表した。
【動画】「この映画は2025年の敗北を描く」千葉ロッテ、ドキュメンタリー映画のティザー映像
当日両選手は、試合のハーフタイムに行われる「フリースローチャレンジ」のイベントに登場。また球団公式チアパフォーマーM☆Splash!!や球団公式マスコットのマーくん、ズーちゃんも出演し、パフォーマンスで会場を盛り上げる。そのほか、今回のコラボ企画を記念した限定グッズや飲食の販売、ブース出展なども行う。
