千葉ロッテ、ドキュメンタリー映画タイトル＆ティザー映像公開「この映画は2025年の敗北を描く」
千葉ロッテマリーンズは7日、10月14日に制作発表したドキュメンタリー映画（12月12日公開）のタイトルが『MARINES DOCUMENTARY 2025 すべての敗れざる者たちへ』に決定し、映画特設サイトにてティザー映像を公開した。
【動画】「この映画は2025年の敗北を描く」千葉ロッテ、ドキュメンタリー映画のティザー映像
本作品は春季キャンプから密着で取材を開始し、選手の素顔や試合の裏側などチームのさまざまな姿を描くドキュメンタリー映画で、2023年から続く3作目。今回は千葉県出身の志真健太郎(しま・けんたろう)氏が監督を務めた。
■志真健太郎監督コメント
僕は千葉県の高校球児でした。仲間と千葉マリンスタジアムを目指して過ごした青春の日々から、20年が経ちました。ご縁があり、マリーンズのドキュメンタリー映画を監督することになりました。憧れだったプロ野球選手たちは、ずっと「人生の勝者」だと思っていました。けれどこの一年、努力を重ねて報われず、悩み、苦しみながら進む姿を見て、『プロ野球選手も同じ人間なんだ』と、当たり前のことに改めて気付かされました。マリーンズファンの皆さんはもちろん、なにかに負けたり、挫折した経験がある人たちにまでこの映画が届いたら、本当にうれしいです。
■イントロダクション
Vision2025を掲げ、新たな常勝軍団となるべく臨んだシーズン。しかし、気づけば優勝から最も遠い場所にいた。この映画は2025年の敗北を描く。それは、決して心地よい物語ではない。この映画に価値があるとしたら、それは、敗北の中でもがき続けた選手たち、彼らを支えたスタッフ、そして、敗北を超えて応援し続けてくれたファンの姿を記録し、描くことにある。負けっぱなしでは終われない すべての敗れざる者たちへ。
