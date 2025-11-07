ÇÈÎÜ¤¬ÎÞ! ¡È¤½¤ì¥¹¥Î¥Õ¥ì¥ó¥É¥Ñ¡¼¥¯¡ÉÂè4ÃÆ¡¡ÌÜ¹õÏ¡¤È¸þ°æ¹¯Æó¤Ï¥É¥é¥Þ¥Á¡¼¥à¤Ç»²Àï
7ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤SP¡Ù(19:00¡Á22:00)¤Ç¤Ï¡¢¡È¤½¤ì¥¹¥Î¥Õ¥ì¥ó¥É¥Ñ¡¼¥¯¡ÉÂè4ÃÆ¤ò3»þ´ÖSP¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
¡È¤½¤ì¥¹¥Î¥Õ¥ì¥ó¥É¥Ñ¡¼¥¯¡ÉÂè4ÃÆÊüÁ÷
¡ûÆüÍË·à¾ì¥Á¡¼¥à VS ¶âÍË¥É¥é¥Þ¥Á¡¼¥à VS Snow Man¥Á¡¼¥à
1992Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢18Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ø´Ø¸ý¹¨¤ÎÅìµþ¥Õ¥ì¥ó¥É¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¡£ºòÇ¯8·î¤Ë¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÇÉü³è¤·¡¢ ¡ÈËÜ²È¡É¤Î»ÙÇÛ¿Í¡¦´Ø¸ý¹¨¤«¤é¤âÄ¾¡¹¤Ë·Ñ¾µ¤µ¤ì¡¢¡È¤½¤ì¥¹¥Î¥Õ¥ì¥ó¥É¥Ñ¡¼¥¯¡É¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3²óÊüÁ÷¡£Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
Âè4ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¼ç±é¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ¡¢¹â¿ù¿¿Ãè¡¢½©»³´²µ®¡Ê¥Ï¥Ê¥³¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÌÜ¹õÏ¡¤«¤é¤Ê¤ëÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¥Á¡¼¥à¡¢W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÇÈÎÜ¡õÀî±ÉÍûÆà¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃæÂ¼Áó¡¢ÌîÏ¤²ÂÂå¡¢¤½¤·¤Æ¸þ°æ¹¯Æó¤«¤é¤Ê¤ë¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¥Á¡¼¥à¡¢Snow Man¥Á¡¼¥à¤ÎÄ¶¹ë²Ú»°¤ÄÇÃÂÐ·è¤¬¼Â¸½¡£»ÙÇÛ¿Í¤Ïº£²ó¤â¿¼ß·Ã¤ºÈ¤¬¡¢Éû»ÙÇÛ¿Í¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡ûÌ¾Êª¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡¡¡Ö¥Ç¥ê¥½¥Ð¡×¤¬¡È¤½¤ì¥¹¥Î¡ÉÈÇ¤Ë
µðÂç¤ÊÊÉ¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤ÆÅ½¤êÉÕ¤¯¡Ö¥¦¥©¡¼¥ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡×¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤â¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎÊÉ¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£Á°²óÀË¤·¤¯¤â¥¯¥ê¥¢¥¾¡¼¥ó¤Ë1mmÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿´äËÜ¾È¤¬ºÆ¤ÓÄ©Àï¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥¯¥ê¥¢¤Ê¤ë¤Î¤«!? ¤½¤·¤Æ¡¢ºÊÉ×ÌÚÁï¤Ï¤Ê¤ó¤È19Ç¯¤Ö¤ê¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤¬¡Ä·ëËö¤Ï¤¤¤«¤Ë!?
½çÈÖ¤Ë¸÷¤ë¥Ñ¥Ã¥É¤òµ²±¤·¤Æ±éÁÕ¤·¡¢²òÅú¼Ô¤¬²¿¤Î¶Ê¤«¤òÅö¤Æ¤ë¡Ö¥á¥í¥Ç¥£¡¼¥×¥Ã¥·¥åde¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡×¡£µ²±ÎÏ¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Î¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Àî±É¤¬Ä©Àï¡£´°àú¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤òÁÕ¤Ç¤é¤ì¤ë¤Î¤«?
¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤½¤Ð¤ò±¿¤ÖÅÁÀâ¤Î¿Íµ¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ç¥ê¥½¥Ð¡×¤¬¡È¤½¤ì¥¹¥ÎÈÇ¡É¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤ÆÂçÉü³è¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢·È¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢Æü·à¥Á¡¼¥à¤ÏºÊÉ×ÌÚ¤È¾¾ËÜ¼ãºÚ¤¬Ä©Àï¡£ºÊÉ×ÌÚ¤Ï²ÚÎï¤Ê¥É¥é¥¤¥Ö¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£Snow Man¥Á¡¼¥à¤Ï´äËÜ¤Èº´µ×´ÖÂç²ð¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¤â¡¢½é¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÂç¶ìÀï!?
»ÍÊýÈ¬Êý¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¥Í¥º¥ß¤òÃ¡¤¤¤ÆÂà¼£¤¹¤ë¡Ö¥Á¥å¥Á¥å¥Ð¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¦¡¼¥ë¤¬Ä¹¤¤¼êÂ¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¡¢ÂçË½¤ì!? ¥¹¥Ý¡¼¥Ä·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÇÈÎÜ¤âÂçÊ³Æ®¡£
¥¶¥¦¥ë¥¹¤Î¸ý¤«¤éÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë¸÷¤ò»ß¤á¤ë¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¶¥¦¥ë¥¹¡×¡£¶âÍË¥É¥é¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ý¥ó¥×Ìò¤òÌîÏ¤²ÂÂå¡¢¥¸¥ã¥ó¥×Ìò¤òÃæÂ¼Áó¤¬Ä©Àï¡£ÌîÏ¤¤ÎÉ¬»à¤Ê¥Ý¥ó¥×¤Ë¡¢ÃæÂ¼ÞÕ¿È¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï¤¤¤«¤Ë?
¤½¤·¤Æ¤¢¤ÎÌ¾Êª¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Û¥Ã¥±¡¼¡×¤Ë¤Ïº£²ó¤â¡¢Ææ¤Î¶¯Å¨Ê¤ÌÌ¥³¥ó¥Ó¤¬¶ÛµÞ»²Àï¡£·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÊ¤ÌÌ¥³¥ó¥Ó¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï?
¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¥×¥é¥¤¥É¤òÅÒ¤±¤¿»Ë¾åºÇÂç¤ÎÇ®Àï¤ËÇÈÎÜ¤âÎÞ¡Ä¡Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¤â´¶Æ°¤Î±²¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£
(C)TBS
