¿ÀÆà·î¡¡·ëº§¸å¤ÎÀµ·î¤«¤é²È¤Ë½»¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿·Ý¿Í¹ðÇò¡Ö»°¤¬Æü¤À¤±µï¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤éÈ¾Ç¯¡Ä¡×
¡¡¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ÀÆà·î¤¬£·Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¹âÅÄÊ¸É×¤Î¥é¥¸¥ª¥Ó¥Ð¥ê¡¼Ãë¥º¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¿ÀÆà·î¤Ï¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë¾¾Â¼Ë®ÍÎ¤è¤ê¾¯¤·¤À¤±ÀèÇÚ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¡ÖÆ±´ü¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¼ã¤¤¤³¤í¤ÏÇú¾ÐÌäÂê¤ä¥¤¥¸¥ê¡½²¬ÅÄ¤Ê¤É¤È°ì½ï¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾¾Â¼¤Ï¡Ö¥¤¥¸¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ê¤ó¤«¡¢¤º¤Ã¤È½»¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡£°ì½ï¤Ë¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¿ÀÆà·î¤Ï¡Ö¥¦¥Á¤Ë¤Í¡£·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¡£·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¡Ä¡£ËÍ¤¬£³£µ¤°¤é¤¤¤Î»þ¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¡¢¤Ê¤¼¤«·ëº§¸å¤Ë¥¤¥¸¥ê¡¼¤¬²È¤Ë½»¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿ÀÆà·î¤Ï¡ÖÀµ·î¤Ë¥¤¥¸¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ë¡Ø¥Ò¥Þ¤Ç¤·¤ç¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¥Ò¥Þ¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢Í·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢»°¤¬Æü¤À¤±µï¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤«¤éÈ¾Ç¯µï¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¥¤¥¸¥ê¡¼¤Ï¡¢»Å»ö¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤â¿ÀÆà·î¤Î²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¥¤¥¸¥ê¡¼¤µ¤ó¡¢µ¢¤ó¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Ä¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤¢¤Î¡¢µ¢¤ì¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¿ÀÆà·î¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥¸¥ê¡¼¤ÏÅö»þ¡¢¡Ö¥¥Ã¥É¥«¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ó¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¿ÀÆà·î¤Ï¡Ö¥á¥Á¥ã¥á¥Á¥ãÀµÅýÇÉ¤Ê¥³¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÁêÊý¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¤è¤¯¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤Æ¼Ò¸òÅª¡£¥¤¥¸¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¼·»°¡ÊÊ¬¤±¡Ë¤Ç¡¢¥á¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤ª¤È¤Ê¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤Î¸å¡¢à¹âÂ®¥Ù¥íá¤Ê¤É²¼¥Í¥¿¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿»þ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£