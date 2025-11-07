『アイドリッシュセブン First BEAT! 劇場総集編』【前編】が公開中！12月5日（金）より【後編】公開＆公開記念舞台挨拶が12月7日(日)に開催決定！
原作アプリのDL数は700万を超え、その他にもTVアニメ・CD・ライブ・コミカライズなど、アイドルの成長物語を中心に多岐にわたり人々の心を魅了してきた大型メディアミックスプロジェクト『アイドリッシュセブン』（略称：アイナナ）。
2018年に放送されたTVアニメ1期の劇場総集編『アイドリッシュセブン First BEAT! 劇場総集編』【前編】が10月3日（金）より大ヒット公開中！さらに、【後編】が2025年12月5日(金)より全国の劇場にて公開される。
この度、12月7日(日)に【後編】公開記念舞台挨拶の開催が決定した。さらに、全国の劇場にてライブビューイングも実施される。●イベント情報
『アイドリッシュセブン First BEAT! 劇場総集編 後編』
公開記念舞台挨拶
2025年12月7日(日)
＜1回目＞11:20の回（上映後舞台挨拶）
＜２回目＞14:30の回（上映前舞台挨拶）
会場：新宿バルト9
ライブビューイング会場：全国の映画館 ※実施劇場は後日公開いたします。
登壇者：白井悠介(二階堂大和 役)、代永 翼(和泉三月 役)、KENN(四葉 環 役)、阿部敦(逢坂壮五 役)、小野賢章(七瀬 陸 役）
※登壇者は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
料金
本会場：全席指定 3,500円（税込）
ライブビューイング：全席指定 通常料金
※ライブビューイングはムビチケ・各種サービスデイ・各種割引券、無料鑑賞券・招待券をご利用いただけますが、本会場は使用不可となります。
※本会場・ライブビューイングともに、通常上映となります。
※舞台挨拶中の応援グッズ使用につきましては公式サイト内、GUIDEページの注意事項をご確認ください。
※登壇者は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
※ライブビューイング実施劇場の上映開始時間は、予告編上映の関係で前後する場合がございます。詳細は各劇場ページでご確認ください。
本会場・チケット受付
会場：新宿バルト9(＜1回目＞＜2回目＞共通)
＜プレオーダー先行(抽選)＞
座席指定券は「イープラス」での販売となります。
抽選受付：11月6日(木) 12:00〜11月16日(日) 23:59
受付UR
https://eplus.jp/aninana-firstbeat/
抽選結果確認期間：11月20日(木)13:00〜11月23日(日)18:00
入金期間：11月20日(木)13:00〜11月23日(日)21:00
購入制限：お一人様２枚まで
チケット申込みにあたっての注意事項
・イープラスの無料会員登録が必要になります。
詳細はこちらをご確認ください。https://eplus.jp/sf/guide/service
・座席番号などのご指定はできません。チケット券面にてご確認ください。
・お申込み内容の変更、お取消し（購入辞退）は一切お受けできませんので、ご注意ください。
・お申込み完了後、必ず「申込み状況照会」にて必要な入金番号などをお客様自身でご確認ください。
・チケット代金の他に各種手数料がかかります。
・システムメンテナンスのため、サービスのご利用がいただけない場合がございます。詳しくはイープラスサイトにてご確認ください。
・公演チケットの不法転売は固く禁じます。転売されたチケットは無効となり入場をお断りさせていただく場合があります。
チケットのお問い合わせ
イープラスお客様サポート
https://support-qa.eplus.jp＜一般発売(先着)＞
発売日：11月30日(日)12:00〜
受付URL
https://eplus.jp/aninana-firstbeat/
本会場チケットについて
※規定枚数に達し次第終了となります。
※本会場のチケットはWEBのみでの販売となります。
同行者登録に関して
2枚お申込みの場合は、お申込み前に【同行者登録】の手続きが必要となります。
同行者登録詳細はこちら：https://eplus.jp/sf/guide/fellow-ep
※チケットには、お申込み時点で登録されている申込者・同行者それぞれの氏名が記載されます。
（受付期間終了後の氏名変更はできません）必ず、ご来場者ご本人様のお名前でお申込ください。
※会場にて本人確認をさせていただく場合がございます。有効な身分証を申込みページでご確認の上、当日ご持参ください。
ライブビューイング・チケット受付
＜一般発売(先着)＞
劇場オンライン
12月3日(水)24:00〜(=12月4日(木)0:00~)以降、各劇場HPおよび窓口(劇場オープン以降)にてご確認ください。
※ライブビューイングチケットは一般発売のみとなります。先行抽選受付はございませんので予めご了承ください。
※全2回の舞台挨拶の模様を生中継いたしますが、劇場によって、どの舞台挨拶を中継するか異なる場合がございますので、詳細は各劇場HPをご確認ください。
※劇場により販売開始日時が異なる場合がございます。販売方法、販売開始日時などについては、各劇場HPをご確認ください。
※劇場窓口販売はオンライン販売と併せて完売となる場合もございます。
※詳細は各劇場までお問い合わせ下さい。
注意事項
※3歳以上有料（3歳未満入場不可）。
※天候・災害等の諸事情により、当日の本公演がやむをえず中止になる場合がございます。予めご了承ください。
※公演時間等は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
12月7日(日)開催【後編】公開記念舞台挨拶に関する詳細はこちら
https://idolish7.com/aninana/firstbeat/event/
●作品情報
『アイドリッシュセブン First BEAT! 劇場総集編』
【前編】大ヒット公開中
【後編】12月5日(金)より全国の劇場にて公開！
【スタッフ】
原作：バンダイナムコエンターテインメント / 都志見文太
監督：別所誠人
シリーズ構成：関根アユミ
スーパーバイザー：あおきえい
キャラクター原案：種村有菜
アニメーションキャラクターデザイン：深川可純
総作画監督：猪股雅美・サトウミチオ
美術監督：高橋麻穂
色彩設計：篠原真理子
2Dデザイン：高橋清太（FUETE）
撮影監督：津田涼介
CGディレクター：ヨシダ.ミキ
3Dワークス：井口光隆
編集：右山章太
音楽：加藤達也
音楽プロデュース：ランティス
音響監督：濱野高年
劇場総集編監修：別所誠人
劇場総集編構成：アイナナ製作委員会
劇場総集編オフライン編集：小西夏生（qooop）
アニメーション制作：TROYCA
製作：アイナナ製作委員会
配給：バンダイナムコフィルムワークス
【メインキャスト】
和泉一織：増田俊樹
二階堂大和：白井悠介
和泉三月：代永 翼
四葉 環：KENN
逢坂壮五：阿部 敦
六弥ナギ：江口拓也
七瀬 陸：小野賢章
八乙女 楽：羽多野 渉
九条 天：斉藤壮馬
十 龍之介：佐藤拓也
小鳥遊音晴：千葉進歩
大神万理：興津和幸
小鳥遊 紡：佐藤聡美
八乙女宗助：小西克幸
姉鷺カオル：川原慶久
＜イントロダクション＞
「小鳥遊事務所」に集められ「IDOLiSH7」として芸能界への第一歩を踏み出した7人。
アイドルとしての未知の可能性を秘め、寮での共同生活とアイドル活動をスタートした彼らだったが、それぞれの夢や目的の違いから、綻びが広がってしまう。
一方、「IDOLiSH7」より先にデビューし、ファンに対しては常に完璧なステージを見せる「八乙女事務所」の大人気3人組アイドルグループ「TRIGGER」も、ステージを降りれば事務所の方針と自分たちの信念との間で揺れ動いていた。
華やかだが、時に厳しいアイドルの世界を舞台に、彼らは未来を夢見ながら、頂点を目指す――！
2015年にリリースされたアプリゲームを皮切りに、TVアニメやライブイベント、劇場ライブなど様々な展開を経てついに10周年を迎えた『アイドリッシュセブン』。
彼らのはじまりの物語である、TVアニメ1期の劇場総集編が全国の映画館に登場！
アイドル界を舞台にした人間讃歌、観ればきっと応援したくなる、出会いと成長の軌跡を、スクリーンでいま――
©BNEI/アイナナ製作委員会
関連リンク
『アイドリッシュセブン First BEAT! 劇場総集編』公式サイト
https://idolish7.com/aninana/firstbeat/