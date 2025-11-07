ＴＤＣソフト、上期経常が13％増益で着地・7-9月期も9％増益

ＴＤＣソフト <4687> [東証Ｐ] が11月7日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比12.9％増の27.5億円に伸び、通期計画の52億円に対する進捗率は53.0％に達し、5年平均の48.8％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比0.4％増の24.4億円とほぼ横ばいの計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比8.7％増の14.3億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の11.8％→11.6％に低下した。



株探ニュース

