テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）は７日、高市早苗首相が掲げた経済政策について報じた。

番組内では片山さつき財務相が就任後に公表されたパンフレットで日本の債務残高について、これまで「世界最高の債務残高対ＧＤＰ比水準を抱える」とあったものから「諸外国と比べても突出した水準」と変更し表現が和らげられたことを紹介。そして高市首相が重視するのは債務残高から金融資産を差し引いた「純」債務残高の対ＧＤＰ比であり、同局の佐々木亮太アナウンサーは「高市さん、先月民放のテレビ番組に出演した際、ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）が２０２４年に公表したとみられるデータを基に日本の純債務残高の対ＧＤＰ比はアメリカやイタリアを下回っているんですよと言っておりまして、他国と比べて突出して高くはないということで積極的な財政出動も十分可能なんですという認識を示しているわけです」と伝えた。

一方で経済専門家の意見として「ＯＥＣＤのデータには政府の金融資産に社会保障基金、年金積立金などが含まれており、見かけ上、債務は少なく見える」といった声も紹介した。

司会の大下容子アナは「円安、物価高というのがどうなるかということが気になるんですよね」とコメント。コメンテーターのデーブ・スペクター氏は「片山（さつき）さんに任せられないなら誰に任せればいいの？という質問が残る。非常に優秀ですので。経済評論家は客観的にものが見られるという非常にいい立場ではあるが、政府の中にいる人とまた違う」と私見を語った。