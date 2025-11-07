女優の小雪が７日、都内で行われた刃物メーカー・貝印が主催した「いい刃の日」（１１月８日）のＰＲイベントに登場した。

小雪は、あでやかな水色の着物姿で登場。「背筋がシャンとしますし、日本人のスピリットの部分を意識します」と丁寧なゆっくりとした口調で語った。普段から包丁やハサミなど同社の商品を愛用中。イベント出演にあたり、自宅にあった栗むき器も同社の商品だったことに気付いたという。「栗むき器を一つ買ったら、うちは『早く貸して』ってケンカになりましたね」と子どもたちとのほほ笑ましいエピソードを明かした。

夫は俳優・松山ケンイチで、３人の子どもの母でもあり、東京と地方の２拠点生活を送っていることを公表している。「質より量ともいいますが、私は質を高めていきたいタイプ」と語るように、丁寧な日常を心がけているという。そのひとつが「ヒーリングになる」という料理の時間。「昨日は家族で風邪気味な人が多くて、サムゲタンを作りました。３時間、ゆっくり焦がさないように鍋肌からまわしたり。その間に熟れたものでシチューやジャムを作りました。日常を豊かにする。至福の時だと思いました」と笑顔を浮かべた。

多忙な時でもその姿勢は変わらず、「一品でも温かい物を作る」とキッパリ。続けて「ウーバーイーツとか便利なものありますよね？そういうものを利用することももちろんありますが、自分が作った物を自分や家族が食べることにエネルギーを感じる。忙しくてもみそ汁やポタージュは必ず作る。お野菜を入れたりすると、お料理ができないときも罪悪感が少ないです」と語った。