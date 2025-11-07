フリーアナウンサーの神田愛花（45）が7日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）で、海外移住について語った。

この日は、タレントのSHELLYがゲスト出演。今年夏から、オーストラリア・パースでの生活を開始したSHELLYは、現在賃貸住宅で生活。現地での苦労について「おうちを決める時に絶対条件で、バスタブがあるところを探した」と回想。パース全体ではないかもしれないと前置きした上で「うちの借りたおうちが一度に135リットルしか使えない」と打ち明けた。

その量は「ちょうどお風呂が溜まる量」といい、「よしよし溜まったと思って入る。そしたら洗う時のシャワーが水なんです」と説明。「それで苦戦して、凄い早い時間にアツアツのお風呂を入れて、お湯が溜まるのを1時間待って、溜まったタイミングでお湯に浸かってシャワーを使う」と話し、「水圧も優しめ」と語った。

そんな苦労話に、神田は「私は海外移住に憧れてずっと生きてるので、いいなって」と憧れのまなざし。「“水が135リットルまでしか”とか言ってみたい。住んだ方じゃないと分からないから言いたい」と続けたが、ニューヨーク好きを自称する神田は、将来の移住計画について「一応、ニューヨークは“1年間はOKだよ”って、夫からは許可もらってます」と告白。「でも1年も離ればなれになると、どうなるか分からないんで」という神田に、SHELLYは「夫は来てくれないの？」と質問。神田は「夫はコンビで仕事がありますので」と改めて解説し、笑いを誘っていた。