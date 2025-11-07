大岩監督率いるU―22日本代表にDF市原、ピサノ、大関らU―20W杯主力が招集 イングランド遠征
日本サッカー協会は7日、U―20イングランド代表との親善試合（15日・英ドンカスター）に臨むU―22日本代表メンバーを発表した。
大岩剛監督率いる今回の代表は、船越優蔵監督の指揮で9〜10月のU―20W杯チリ大会で16強入りしたU―20代表メンバーを中心に、28年ロサンゼルス五輪を目指す05年以降生まれの選手で構成された。同大会で主将を務めたDF市原吏音（大宮）、A代表経験のあるGKピサノアレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋）やMF大関友翔（川崎F）らが招集された。
▽U―22日本代表メンバー
＜GK＞
小林将天（FC東京）
☆ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋）
☆荒木琉偉（G大阪）
＜DF＞
小泉佳絃（明大）
☆市原吏音（大宮）
高橋仁胡（C大阪）
☆梅木怜（今治）
☆喜多壱也（Rソシエダード）
☆小杉啓太（ユールゴーデン）
永野修都（鳥取）
土屋櫂大（川崎F）
☆森壮一朗（名古屋）
＜MF＞
☆大関友翔（川崎F）
保田堅心（ゲンク）
☆石渡ネルソン（いわき）
☆石井久継（湘南）
嶋本悠大（清水）
川合徳孟（磐田）
＜FW＞
☆斎藤俊輔（水戸）
永田滉太朗（ポルト）
☆横山夢樹（今治）
道脇豊（ベベレン）
石橋瀬凪（湘南）
山口太陽（FC東京）
徳田誉（鹿島）
新川志音（鳥栖U―18）
☆はU―20W杯日本代表