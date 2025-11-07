スポニチ

　日本サッカー協会は7日、U―20イングランド代表との親善試合（15日・英ドンカスター）に臨むU―22日本代表メンバーを発表した。

　大岩剛監督率いる今回の代表は、船越優蔵監督の指揮で9〜10月のU―20W杯チリ大会で16強入りしたU―20代表メンバーを中心に、28年ロサンゼルス五輪を目指す05年以降生まれの選手で構成された。同大会で主将を務めたDF市原吏音（大宮）、A代表経験のあるGKピサノアレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋）やMF大関友翔（川崎F）らが招集された。

▽U―22日本代表メンバー

＜GK＞

小林将天（FC東京）

☆ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋）

☆荒木琉偉（G大阪）

＜DF＞

小泉佳絃（明大）

☆市原吏音（大宮）

高橋仁胡（C大阪）

☆梅木怜（今治）

☆喜多壱也（Rソシエダード）

☆小杉啓太（ユールゴーデン）

永野修都（鳥取）

土屋櫂大（川崎F）

☆森壮一朗（名古屋）

＜MF＞

☆大関友翔（川崎F）

保田堅心（ゲンク）

☆石渡ネルソン（いわき）

☆石井久継（湘南）

嶋本悠大（清水）

川合徳孟（磐田）

＜FW＞

☆斎藤俊輔（水戸）

永田滉太朗（ポルト）

☆横山夢樹（今治）

道脇豊（ベベレン）

石橋瀬凪（湘南）

山口太陽（FC東京）

徳田誉（鹿島）

新川志音（鳥栖U―18）

☆はU―20W杯日本代表