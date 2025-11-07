米スポーツ専門局ESPN（電子版）は6日（日本時間7日）、今オフのフリーエージェント（FA）選手のランキングトップ50を予想。日本選手は4人がランクインした。

日本選手のトップは、ポスティングシステムを利用しての大リーグ挑戦を目指している西武・今井達也投手。球団からポスティングを容認するかは正式に発表されてないが、全体5位という高い予想となった。

契約の予想は6年総額1億3500万ドル（約206億5500万円）で、年平均2250万ドル（約34億4250万円）。西武への譲渡金は2212万5000ドル（約33億8500万円）とした。

記事では「今井はこのオフ、（米国人選手以外の）外国人選手の中で最も高額な契約を結ぶ可能性が高い」と言及。「エース級というよりは（ローテーションの）堅実な2、3番手としての評価が高い」と分析した。

10位に入ったのがヤクルトからポスティングシステムで大リーグ移籍を目指すヤクルト・村上宗隆内野手。契約予想は5年総額8000万ドル（約122億4000万円）で年平均1600万ドル（約24億4800万円）。ヤクルトへの譲渡金は1387万5000ドル（約21億2300万円）。

22歳で史上最年少での3冠王に輝いたが、記事では「その後は故障、守備位置の問題、コンタクト率の低さなどが重なり、スカウト陣の評価はややトーンダウンしています」と分析。

一方で村上の持つパワーを高く評価。獲得に動く可能性のある球団としてヤンキース、カブスの名前を挙げた。

巨人からポスティングシステムで大リーグに挑戦する巨人・岡本和真内野手は21位。契約は3年総額3600万ドル（約55億800万円）で年平均1200万ドル（約18億3600万円）の予想。巨人への譲渡金は692万5000ドル（約10億5950万円）とされた。

岡本、村上とも日本では主に三塁を守ったが、記事では岡本が「MLBではすぐに一塁にコンバートされる可能性が高い。村上選手とは異なり一塁でのプレー経験が豊富なので、大リーグの投球に慣れるまでの適応期間は比較的短く済むと考えられる」とし、「堅実な戦力となる可能性が高い」と加えた。

今季までカブスで2年間プレーし、FAとなった今永昇太投手は20位。契約は3年総額4350万ドル（約66億5550万円）と予想された。