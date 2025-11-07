¹â»ÔÁíÍý¤Î½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤Ç¥ä¥¸¡¡Î©Ì±µÄ°÷¤¬£Ø¤Ç¡ÖÎéÀá¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¹Ô¤¤¹¤®¤¿ÅÀ¤¢¤Ã¤¿¡×È¿¾ÊÅê¹Æ
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¿å¾Â½¨¹¬½°±¡µÄ°÷¤¬£·Æü¡¢£Ø¤ò¹¹¿·¡£¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤Î½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤Ç¤Î¥ä¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎéÀá¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤ÉÈ¿¾Ê¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¿å¾Â»á¤Ï¡ÖËÜ²ñµÄ¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë»ä¤Î¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¤´»ØÅ¦¤òÄºÂ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¤´ÉÔ²÷¤ÎÇ°¤òÊú¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£±éÀâ¤¬Ê¹¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¹Ô¤¤¹¤®¤¿ÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£
¡¡¡ÖÁíÍý¤¬¤·¤ã¤Ù¤ëÁ°¤ËÀ¼¤òÈ¯¤·¤¿»ä¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢ÎéÀá¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¿·¼óÁê¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¡¢½ê¿®É½ÌÀËÁÆ¬¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¤ê¡£¡Ö²¿»ö¤â¼«Â¾¶¦±É¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤òÂº½Å¤·¤¿¾å¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÊª»ö¤Ï¿Ê¤ß¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦´Î¤ËÌÃ¤¸¡¢¶ß¤òÀµ¤·¤Æ°ìÁØÀº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£±£°·î£²£´Æü¤Î½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤Ï¡¢½é¤Î½÷ÀÁíÍýÃÂÀ¸¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤êÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÌîÅÞ¤«¤é¤Î¥ä¥¸¤ÎÂ¿¤µ¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ï¥ä¥¸¤òÈô¤Ð¤·¤¿µÄ°÷¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿å¾ÂµÄ°÷¤ÏÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô½Ð¿È¤Î£³£µºÐ¡£ÁáÂç¤«¤éÊÝ¸±²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ£²£´Ç¯£±£°·î¤Ë½°±¡½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£