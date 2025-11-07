自分を変えようと努力ができる人って素晴らしいですよね。見た目や体型に自信がなくても、努力次第で人は変わることができます。ただ、努力の甲斐あって理想の自分を手に入れたとしても、性格が悪い人に人間的な魅力は感じられませんよね。今回は、痩せてキレイになった女性が彼氏に性格が最悪だとドン引きされた話をご紹介いたします。

友人よりもキレイになったのに

「働いているオフィスの近くに、最近キッチンカーが来るようになったんです。社内でおいしいと評判だから、お昼に行ってみることにしました。するとそこで働いていたのは、高校時代の友人でした。彼女は昔からふくよかな体型で、いかにも食べるのが大好きって感じの子だったので、キッチンカーで働いているのを見て思わず笑ってしまいました。しかも自分の体型を自虐ネタにしてお客さんに媚を売っていて、それで利益をあげようとする姿があまりにも滑稽で。

実をいうと私も昔太っていた過去があるのですが、必死で努力して痩せることができたんです。だから、この子みたいになんの努力もせずに誘惑に負けて食べてばかりの人を見ていると、すごくイライラするんですよね。このエピソードを付き合っている彼氏に笑いながら話すと、『お前性格最悪なんだな』『仮にも友達だった子をそんな風に思ってるの？』『めっちゃ引いたんだけど……』とドン引きされました。私は努力してキレイになったというのに、なにが間違ってるわけ？」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ ダイエットを頑張ってキレイになる努力をしたことは立派ですが、だからといって他人の容姿を批判したりバカにしたりするのは間違っていますよね。いくら外見が磨かれても中身が汚れていたら、人は離れていってしまうでしょう。

