令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。

11月5日（水）に放送された同番組では、ゲストの岡田紗佳が過去の恋愛を赤裸々に語った。

同番組はタイトル通り“全部嘘”のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも…」と思ってしまう、虚実入り混じった展開がやみつきになるバラエティ。

今回はさらば青春の光・東ブクロと岡田が過去2回の共演を経てお互い好印象とのことで、夜のお台場へドライブデートをすることになった。

車内では、ハンドルを握る東ブクロが「2人のとき全然違うんやろうな」と切り出す。これに岡田は「違うと思うよ」と率直に答え、「もうちょっと子供っぽくなると思う」と自身の意外な一面を明かした。

【映像】岡田紗佳、彼氏の前では「もうちょっと子供っぽくなる」過去の恋愛を赤裸々告白

さらに一度付き合う長いタイプだという岡田が、「一番長く付き合ったのはどれくらい？」と東ブクロに尋ねる。

すると東ブクロは「高校のとき1年半」と話し、岡田は「え？それが一番長いの？」と驚いていた。

一方、岡田は最長6年半交際したことがあるそう。別れの理由については「色々あるじゃん。将来のことがメインは」と振り返る。

自然体でお互いの恋愛を語り合う2人に、デートをモニタリングする森は「カップルYouTuberを観てるみたい」とコメントした。