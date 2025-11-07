

少しラーメンを控えて、ほかの料理も食べてもらいたい。あなたは何と言って、説得するだろうか？（写真：Graphs／PIXTA）

「論理的に考えたところに“正解”がある」。多くの人が、そう考えているのではないだろうか。

しかし、本当に優秀なビジネスパーソンは、むしろ「直感的で、個性的な発想」を大切にしている――。新著『客観より主観 “仕事に差がつく”シンプルな思考法』では、ベストセラー『仮説思考』『論点思考』『右脳思考』3部作の著者、内田和成氏が、AI時代をサバイブするために必要な「主観」から始める思考法を伝授します。

本稿では、同書から一部を抜粋してお届けします。

「ラーメンが好きな人」への説得

人を動かすのは「論理」でなく、「感情」である。このことを理解するために、変な例だが、毎日ラーメンばかり食べている男性がいると考えてみてほしい。

私もラーメンは好きなので気持ちはわかるが、さすがに毎日食べていては、栄養バランスの偏りや塩分の摂りすぎで、いずれ健康に支障をきたしてしまうだろう。

そこで少しラーメンを控えて、ほかの料理も食べてもらいたい。あなたは何と言って、説得するだろうか？

「ラーメンは塩分や脂肪分が多いから、食べすぎはよくないですよ」

「せめてサラダも一緒に摂るようにするのはどうでしょう？ そのほうが胃腸も長持ちしますし、体調も崩しにくくなるはずです」

こんな具合に、説得を試みる人が多いのではないだろうか。

理屈としては確かにその通りなのだが、残念ながらこうした言葉で「明日からラーメンを食べるのをやめよう」と、その人が考えを改める可能性は低いだろう。

その男性は現状、特に健康の問題を抱えているわけではない。もし抱えているとしても、「健康面でのデメリット」と「ラーメンを食べる喜び」とを天秤にかけたときに、後者のほうに秤が傾いている。

だから「体に悪いかも」と思いつつも、ラーメンを習慣的に食べ続けてしまっているわけだ。

タバコやお酒がやめられない人も、だいたい同じような思考で、喫煙・飲酒を続けているのではないだろうか。

では、この男性にどんな言葉をかければ、ラーメンを控えてもらえるだろうか。ここで大切なのは、相手の感情を理解し、相手の文脈で言葉を選ぶことだ。

賢い人は相手を「論破」しない

たとえば、相手が自分よりずっと年下であったとしよう。ならば、「実は僕もラーメンが大好きで、それこそ毎日のようにラーメンを食べていた時期があったんだ」といったふうに切り出してみる。

「けど、そしたらあるとき、胃腸の調子が悪くなっちゃってね。それから野菜中心の食生活に変えたら、しばらくして、体調がすっかりよくなったんだ」

「おかげで、いまでもこってりしたラーメンが食べられる。あのとき食生活を改善していなければ、いまごろはラーメンを好きなときに食べられなくなっていたかもしれない。やっぱり、胃腸は労わっておかないとね」

「君も、50歳になっても、60歳になっても、ずっと好きなものを食べたいよね？」

こんなふうに、相手を無理に説得しようとするのではなく、ただ自分の体験や感情を述べる。相手のことを論破したり、価値観を変えようとしたりするのではなく、別の価値観や考え方があることを示してあげるのだ。

論理的に相手を説得しようとするのであれば、「ラーメンを毎日食べた人と野菜中心の食事をした人では、どちらが病気になる率が高いか」といったことを、さまざまなデータを並べながら説明することになるだろう。

「だから、ラーメンを控えることは、あなたにとって“合理的な選択”ですよ」と。

だが、人間は必ずしもそうした論理的な筋道に従って、判断を下すわけではない。むしろ多くの場合、人間の判断はその人個人の「感情」に根差しているのだ。

だからこそ私たちは、他人を動かしたいのなら、その人の感情を動かすようなアプローチをしていくしかない。ここで述べるのは、そうした「相手の主観」に寄り添う方法なのだ。

「左脳的」より「右脳的」

この「感情と論理」の関係性は、よく「右脳と左脳」という言葉で説明される。

右脳は感情や感性、直感などを司る部分で、左脳は論理的思考や言語処理を司る部分だ。一般的には、両者の特徴をうまく活用することで、学習効率を上げたり、正しい意思決定を下したりできると考えられている。

ここでも多くの人は、右脳よりも「左脳の使い方」のほうに、注目しているのではないだろうか。いかにロジカルに、合理的に物事を考えるか。そのためにも、左脳を鍛え、その能力を最大化させることが重要だ、と。

ただ、人間が普段の意思決定に、どれくらい「左脳的な分析」を取り入れているかというと、かなり怪しいと私は思う。実際のところ私たちは、日常における多くの意思決定を「感情優先」で行っているからだ。

たとえば、毎日の昼食で「何を食べるか」を決める際、あなたはどんなことを考えているだろうか？

ずばり、「深く考えていない」という人がほとんどだと思う。そのときの「気分」だけで決めることもあるだろうし、友達との外食なら、友達が「食べたい」と言ったものに合わせることもあるだろう。あるいは「昼食はいつもこの店のこのメニュー」と決めていて、習慣的に食事を済ませている人もいると思う。

一方、「左脳重視の選び方」をするのであれば、医療機関などが定める理想的な献立になるべく準拠したり、「カロリーや糖質を細かく計算して食べるものを決める」ことになるだろう。

だが、プロのアスリートやダイエットを行っているような人を除いて、そこまで考えながらランチのメニューを決めている人は、いったいどれほどいるだろうか。

つまるところ、健康面や栄養面から「合理的な食事」を選択することは可能だが、実際にそんな合理的な思考に基づいて生きている人は、ほとんどいないのだ。

これはなにも、「食」だけに限った話ではない。たとえば「衣」に関しても同じだ。

服の機能面だけを取り上げるなら、「おしゃれな服」を着る意味などない。それでもみな、たとえ機能的ではないとしても、「自分の好きな服・気分が上がる服」を、感覚的に毎日選んでいるはずだ。

服の話で言えば、かつてスティーブ・ジョブズが、ずっと同じタートルネックのセーターを着続けていることが話題になった。

確かに、同じ組み合わせの服だけを購入し、毎日代わる代わる着ていれば、服装選びに時間がかからないから、非常に合理的だ。ただ、ではジョブズと同じことをしている人が実際どのくらいいるかといえば、やはりほとんどいないだろう。

要するに人間は、頭では理性的な選択をしたいと思いながら、実際には無意識レベルの「主観」で日々の行動を決めているのである。

「ロジカル思考」を身につける意味

ここまで述べてきた通り、そもそも人間は合理的に行動しているわけではないし、ロジカルな思考を好んでいるわけでもない。

・主観＝個人の感情から生まれるもの。直感的で、非論理的

・客観＝個人の感情に左右されないもの。合理的かつ論理的

とすれば、まさに人間は「主観的な動物」なのである。

ではどうして、私たちはわざわざ脳の半分を使って、ロジカルシンキングを行うようにできているのだろうか。

仕事においても、私たちはよく「論理的に考えろ」と言われる。

実際はそうできていないにしろ、私たちは何かの問題を考察したり、意思決定をしたりする際、極力「客観的」であることが求められるし、そうあろうとする。

一体、なぜだろうか。それは、感情で行動する場合のリスクを防ぐためではないかと、私は思う。





感情や感覚だけを信じて突き進んだ結果、自分の身に危険が生じるようなことがないよう、左脳を使って「ロジカルチェック」を行う。「本当にその選択で大丈夫？」と、左脳から右脳に問いかけるわけだ。

そうすることで、私たちはミスやリスクを事前に回避することができる。そうした意味では、「合理性」とはすなわち「安全性」であるとも言えるのだ。

では、「論理」や「客観性」に基づいて意思決定をしていれば、あらゆるミスやリスクを回避できるのかというと、そうでもなかったりする。

ここは難しいところなのだが、ときに「自分の主観に従う」ことが、適切なリスクヘッジやビジネスでの成功に結びつくこともあるのだ。

（内田 和成 ： 東京女子大学特別客員教授、早稲田大学名誉教授）