七味唐辛子が味を引き締める！ お魚で作るおかず「たらのピリ辛もやしあんかけ」
【写真を見る】包んで焼くだけで旨みがギュッ！ 手間がいらない絶品ホイル焼き「豚肉ともやしのホイル焼き」
いつでもお安く売ってくれていて、かさ増しなどにも役に立つ家庭の救世主・もやし。
和洋中どんなアレンジにもぴったりなので、ボリューム満点のメインおかずから副菜、作り置きまで幅広く対応してくれる万能食材ですよね。
そんなもやしを使った、レパートリーが増えること間違いなしのレシピをご紹介します！
■七味唐辛子で味をキリッと引き締めて
たらのピリ辛もやしあんかけ
1人分：202kcal
塩分：2.6g
■【材料（2人分）】
もやし…1袋（約250g）
生だら…2切れ
A
・とりガラスープの素…小さじ1・1/2
・水…1カップ
B〈混ぜる〉
・片栗粉、水…各大さじ1
塩
こしょう
片栗粉
揚げ油
七味唐辛子
■【作り方】
1 たらは気になる骨は取り除き、4つに切る。塩、こしょう各少々をふり、片栗粉大1・1/2をまぶす。
2 揚げ油を約170℃に熱し、1を3〜4分カリッとするまで揚げ、油をきる。
3 鍋にAを入れて中火にかけ、煮立ったらもやしを加えてふたをし、もやしに火が通るまで煮る。塩小1/4を加え、Bでとろみをつける。
4 器に2を盛って3をかけ、七味小1/4をふる。
料理／外処佳絵、撮影／木村拓
■レシピを参考にするときは
・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。
・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。
・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。
・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。
※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのもやし100レシピ』から一部抜粋・編集しました。
編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのもやし100レシピ』