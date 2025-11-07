ビニール手袋、シャワーキャップで旅行のパッキング？ 意外な100円グッズ収納テク
100円グッズにも詳しい整理収納のプロは、旅行のパッキングにも100円グッズを上手に活用しているそうです。ふだん何気なく使っているあのアイテムが、旅行先でも大活躍するとか！ ということで、本来の用途とは違う使い方をする、「100円グッズパッキング法」のテクニックを教えてもらいました。
▷赤工友里さん
整理収納アドバイザー。Y-Style代表。YouTubeチャンネル「かぞく収納CHANNEL」（@kazokushuno）では、さまざまな収納アイディアを発信中。著書に『新しい収納の教科書』（KADOKAWA）がある。
■4つの100円グッズをパッキングに使ってみよう！
【ビニールの手袋】
家族分の歯ブラシがまとまる
家にある使い捨ての手袋でOK。「ふだん使っている歯ブラシを持っていくときに、わざわざケースを用意する必要がなく、ぬれていても安心。指の部分に1本ずつ入れ、くるくるとまとめれば、歯ブラシどうしがくっつかず、衛生的に持ち運べます」（赤工さん）
【カードケース】
こまごました衛生用品をひとまとめ
透明のポケットが複数ついている手帳タイプを活用。「薬やばんそうこう、綿棒、コンタクトレンズなど、こまごましたものの収納に。種類ごとに分けて入れられるので、使いたいときもパッと出せます。旅行だけでなく、ふだん使いもおすすめ！」
【シャワーキャップ】
靴の持ち運びにぴったり
靴のカバーとして使用。「女性もののサンダルや子どもの靴なら、1つのシャワーキャップに2足は納まります。15個くらい入って110円なので、コスパもばっちり。ホテルのアメニティに置いてあることもあるので、旅先で急きょ持ち帰りたいときにも便利」
【ジップバッグ】
メイクブラシが衛生的に持ち出せる！
小さめサイズのジップバッグを用意。「ポーチにブラシをそのまま入れてしまうと汚れが気になるときに。ブラシの柄が長い場合は、ジップバッグの底を柄の太さに合わせて丸く切り抜いて中から柄を通すと、ブラシ部分だけをカバーできます」
＊ ＊ ＊
旅行のたびに頭を悩ますパッキング問題ですが、さすがは月に1回は旅行をするという赤工さん。100円グッズの使いこなし方が見事です！ みなさんもぜひ参考にしてみてくださいね。
撮影／赤工友里
文＝高梨奈々