邦チタ、今期経常を9％上方修正

東邦チタニウム <5727> [東証Ｐ] が11月7日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比30.7％減の11.8億円に落ち込んだ。

しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の33億円→36億円(前期は55.1億円)に9.1％上方修正し、減益率が40.2％減→34.7％減に縮小する見通しとなった。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の24億円→19億円(前期は37.2億円)に20.8％下方修正し、減益率が35.6％減→49.0％減に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比36.5％減の24.1億円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常損益は7.5億円の黒字(前年同期は4.8億円の赤字)に浮上したが、売上営業利益率は前年同期の3.8％→2.7％に悪化した。



