Snow Manの阿部亮平が、11月7日放送の『ZIP!』（日本テレビ系）出演後、自身のInstagramのストーリーズを更新。

番組内の「ZIP!カラダチャレンジ」で挑戦した“マッチング靴下”のタイムを記録したデジタルタイマーの前でポーズを取るオフショットを公開した。

■グレースーツ×ボルドーネクタイの爽やかコーデの阿部亮平

写真の阿部は、黒髪のサラストヘアをセンターで分け、すっきりとおでこを出したヘアスタイル。グレーのストライプスーツにボルドーのネクタイを合わせ、知的で上品な印象を放っている。

計測されたタイム「26.91」を示すデジタルタイマーに手を置き、ピースサインを見せながらにっこりと微笑む姿が印象的だ。

投稿には「ZIP!ありがとうございました」「行ってらっしゃい」とのメッセージが添えられ、朝の番組らしい爽やかな空気感が伝わる投稿に。

SNSでは「ビジュ良すぎ」「笑顔がまぶしい」「ピースの仕草まで完璧」「爽やかすぎて目が覚めた」「知的なのにかわいい」「朝一とは思えない最高級美し麗しビジュ」「爆イケだしスタイル良すぎる」などの声が寄せられている。

■おでこ出しヘアが新鮮な阿部亮平

Snow Man

