『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）の公式Xが更新。白石麻衣が制服衣装で東京ディズニーランドを楽しんでいるオフショットを披露した。

【写真】増田貴久が撮影した制服衣装の爽やか笑顔の白石麻衣

■「ゴチになります」が東京ディズニーランドで開催

人気番組『ぐるぐるナインティナイン』が東京ディズニーランドから「ゴチになりますin東京ディズニーリゾート2時間スペシャル」を11月6日に放送。あのとパリ五輪レスリング女子金メダリスト・鏡優翔がゲストとして登場。レギュラーメンバーも制服姿で参加し、バトル前にはアトラクションを楽しんだ。

「ゴチバトル」は、東京ディズニーリゾート内のレストランで“カリフォルニア料理対決”が行われた。設定金額は2万5,000円。その結果、ゲストのあのがピタリ賞で100万円を獲得し、「本当に夢のような一日でした。ありがとうございました」と笑顔で喜びを語った。一方、白石は5位で自腹は避けられたが依然として厳しい状況が続いている。

本投稿は、「東京ディズニーランド®︎のパレード ディズニー・ハーモニー・イン・カラーを 鑑賞中のお写真をおすそ分け」と綴られ、3枚の写真を公開した。写真は、ベージュのジャケットの制服衣装を着た白石が両手を合わせて優しく微笑んでいる爽やかなショット（1枚目）からスタート。

番組の中でもこのショットが紹介されていたが、撮影したのは同じくゴチレギュラーの増田貴久。レギュラー陣やゲストから「素敵」と好評で、岡村は「これはカレンダーやろ」と絶賛。白石も「いい写真ですね。あとでいただきます」と喜ぶ姿を見せた。増田が「次写真集出すタイミングがあったら、俺行くから」とカメラマンを志願するが「大丈夫です」と白石に笑顔でかわされてしまった。

続けて、白石＆あの＆鏡の3人で笑顔を見せている様子（2枚目）、パレードを楽しんでいる岡村隆史と鏡のショット（3枚目）が公開されている。

SNSには「撮ったのまっすーなのやばい」「まいやんの笑顔最高」「まっすー撮影のまいやんかわいい」といった声が集まっている。

