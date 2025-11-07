ドジャースのムーキー・ベッツ内野手は6日（日本時間7日）、米スポーツ専門メディア『Bleacher Report』で自身が司会を務めるポッドキャスト番組「On Base with Mookie Betts」に出演。チームメートとともに、激闘を戦い抜いた今季のワールドシリーズを振り返った。

■「まるで6日休んだみたいに……」

「On Base with Mookie Betts」には、司会のベッツを始め、ウィル・スミス捕手、エンリケ・ヘルナンデス内野手、クレイトン・カーショー投手、ブレイク・スネル投手らドジャースの選手が多数出演。4勝3敗で勝利したワールドシリーズの話題を中心に語りつくした。

先発投手の奮闘に触れると、ベッツは山本由伸投手の名を真っ先に挙げ「ヨシがやったことは信じられない」と称賛。カービー・イエーツ投手が「一生忘れないよ」と返すと、ベッツも「決して忘れない、（前日登板から）休息0日だぞ」と同意。兄貴分として山本に慕われる左腕スネルも、「休息0日だっただけじゃないんだ。まるで6日休んだみたいに同じように投げていた。（初球が92マイルのスプリットで）どうやったらそんなことできるんだ？って感じだった」と、呆れた様子で笑顔を見せた。

山本の献身的な姿を「最高の経験だった」と語ったベッツは、今回のワールドシリーズを自身が関わった中で「もっともチームワークがとれていた」と振り返る。3勝を挙げたエース右腕には、とりわけ惜しみない賛辞を贈っていた。

