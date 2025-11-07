2025年11月5日、韓国・マネートゥデイは、日本のオンラインコミュニティーを中心に「韓国で下半身だけの遺体が多数見つかった」とする虚偽情報を拡散した韓国人YouTuberに対し、韓国警察庁が正式な捜査に着手したと報じた。

記事によると、登録者数約96万人を持ち、主に日本語で発信していたYouTuber「デボちゃん」は、先月22日に公開した動画で「韓国で下半身だけの遺体が37体発見された。非公開捜査中の事件は150件に上る」などと発言。日本のSNSや掲示板上で大きな波紋を呼んだ。

警察は「このような虚偽情報の流布は、国民の不安を煽り、社会的混乱を招くだけでなく、国家イメージを深刻に損なう行為。外国人観光客の訪韓や海外投資にも悪影響を及ぼす恐れがある」と述べ、「電気通信基本法」第47条第2項を適用し、刑事処罰を検討している。現在、ソウル警察庁のサイバー捜査隊が事実関係を確認中だという。

警察庁関係者は、「虚偽・操作情報による社会的混乱を防ぎ、国民の知る権利を守るため、今後も迅速かつ断固とした対応を続ける」とコメントした。

韓国のネットユーザーからは、「恥ずかしい行為」「自国をおとしめて何がしたいのか、国の恥さらしだ」「こんな人が登録者90万人もいるなんて情けない」「こういうデマで嫌韓を助長するのは本当に危険」「国際的な信用を損ねている」といった声が上がった。

また、「もっと厳しい処罰を望む」「（電気通信基本法 第47条第2項違反では）罰金刑にしかできないなんて」「二度と同じことをさせない仕組みが必要」「フェイクニュースで稼いだ金はすべて没収すべき」「こういう人は懲役刑にならないと反省しない」といった現行制度への不満の声も見られた。（翻訳・編集/樋口）