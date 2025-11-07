Image: Thrive Studios ID / Shutterstock.com

ハイテク巨人2社の大型コラボ。

Bloombergのマーク・ガーマン記者は、米国時間11月2日、 Apple（アップル）が2026年春に提供予定の次期「Siri」に、Google（グーグル）のカスタム版「Gemini」を採用する計画だと報じました。

関係者によると、Appleが要約生成や計画関連タスクを実行するGoogleの技術を採用する計画が進んでいるとのこと。契約金額は、年間約10億ドル（約1540億円）。両社は長期にわたる検証期間を経て、現在は契約の最終調整段階にあると報じられています。

Appleは他社のAI技術を導入するにあたり、複数の製品を比較検討してきました。過去の報道では、競合のAI企業であるAnthropicを採用した場合、Appleが年間15億ドル（約2300億円）のコストを負担することになると伝えられたことも。

高度なタスクはGeminiにおまかせ

Google開発のGeminiは、1兆2000億パラメータ規模の人工知能（AI）モデル。クラウド版Apple Intelligenceを支える1500億パラメータモデルを大幅に上回る規模となっています。このカスタム版Geminiモデルは、Appleのプライベートクラウドのサーバー上で実行される予定。

Apple独自のモデルは引き続きデバイス上で個人データを処理し、Geminiはサーバー上でより複雑なタスクを処理することになります。

AppleはSiriを含むAI機能の投入に出遅れ、その後は軌道修正に奔走してきました。今後はSiriの基盤技術を再構築する予定で、来年以降は新機能が順次導入されると見られています。

あくまでも暫定的な措置

ただし、これはApple自社モデルの性能が十分に高まるまでの、あくまで暫定的な措置という位置づけ。同社はGoogleとの連携を強める一方で独自のAI技術開発を継続し、ゆくゆくはGeminiに取って代わる可能性があると伝えています。

計画や提携内容は今後変更される可能性もあるといい、AppleおよびGoogleの広報担当者は、いずれもコメントを控えているとのこと。

AppleがGoogleの技術を取り入れるなんて、日々進化するAIテクノロジーの前には、IT巨人たちもなりふり構っていられないのだなという印象を受けます。これが双方にとってどのような影響を及ぼすのか、また世界のAI技術がどのように進歩するのか、固唾を呑んで見守っていきたいと思います。

Apple 2025 MacBook Air (13インチ,M4チップ,16GB ユニファイドメモリ,256GB) - ミッドナイト 164,800円 Amazonで見る PR PR

Source: Bloomberg via The Verge