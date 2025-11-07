「HG スーパー戦隊シリーズ vol.2」ガシャポンオンラインに登場! - ブンレッド、キョウリュウレッド、ガオレッド、レッドレーサーがラインナップ
バンダイは、「HG スーパー戦隊シリーズ vol.2」(1回／500円)の予約を、11月7日からガシャポンオンラインにて受け付ける。
「HG スーパー戦隊シリーズ vol.2」(全4種・1回／500円)
「HG スーパー戦隊シリーズ vol.2」は、躍動感溢れるポージング、ハイクオリティなビジュアルの「HG スーパー戦隊シリーズ」第2弾。
ラインナップはブンレッド、キョウリュウレッド、ガオレッド、レッドレーサーの4種類。お届け時期は2026年2月下旬頃、販売終了は12月14日23:59まで。お届けに先行して全国のカプセル自販機で販売される可能性がある。
(C)テレビ朝日・東映AG・東映 (C)東映
