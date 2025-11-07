TOUMA×仮面ライダーコラボフィギュアがガシャポンオンラインに登場! - 1号、クウガ、ファイズ、Wがラインナップ
バンダイは、「POWER KNUCKLE byTOUMA × KAMEN RIDER」(1回／1,000円)の予約を、11月7日11時からガシャポンオンラインにて受け付ける。
「POWER KNUCKLE byTOUMA × KAMEN RIDER」(全4種・1回／1,000円)
「POWER KNUCKLE byTOUMA × KAMEN RIDER」は、ガシャポンが発信するハイクオリティな新しいアートフィギュアシリーズ。『POWER KNUCKLE』は、国内外で活躍するフィギュアアーティスト「TOUMA」の“拳”に特徴をもたせたアーティスティックなスタイルをPOP&COOLに立体化したアートトイブランドだ。今回『仮面ライダーシリーズ』とのコラボで初登場する。
全高約11cmの飾りやすくもボリューム感のあるサイズ感に、クリアパーツやメタリック彩色のこだわりを詰め込んだ。更に肩や腕が回転できるギミック付き。
ラインナップは仮面ライダー1号、仮面ライダークウガ、仮面ライダーファイズ、仮面ライダーWの4種類。お届け時期は2026年1月下旬頃、販売終了は11月16日23:59 まで。
(C)石森プロ・東映
「POWER KNUCKLE byTOUMA × KAMEN RIDER」(全4種・1回／1,000円)
「POWER KNUCKLE byTOUMA × KAMEN RIDER」は、ガシャポンが発信するハイクオリティな新しいアートフィギュアシリーズ。『POWER KNUCKLE』は、国内外で活躍するフィギュアアーティスト「TOUMA」の“拳”に特徴をもたせたアーティスティックなスタイルをPOP&COOLに立体化したアートトイブランドだ。今回『仮面ライダーシリーズ』とのコラボで初登場する。
全高約11cmの飾りやすくもボリューム感のあるサイズ感に、クリアパーツやメタリック彩色のこだわりを詰め込んだ。更に肩や腕が回転できるギミック付き。
ラインナップは仮面ライダー1号、仮面ライダークウガ、仮面ライダーファイズ、仮面ライダーWの4種類。お届け時期は2026年1月下旬頃、販売終了は11月16日23:59 まで。
(C)石森プロ・東映